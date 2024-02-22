Країни ЄС заблокували купівлю Bayraktar для ЗСУ, — ЗМІ

Союзникам пропонували придбати турецькі безпілотники за рахунок коштів Європейського Союзу. "Фонд миру" ЄС, найбільше внесків до якого робить Німеччина, мав оплатити цю ініціативу.

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Франція та Греція разом з Кіпром наклали вето на придбання безпілотників турецького виробництва Bayraktar TB2 для українських військ. "Фонд миру" Європейського Союзу повинен був оплатити ініціативу. Про це повідомляє портал Opex360.

Країни, як йдеться у повідомленні, заявили, що за європейські гроші має купуватись лише продукція з країн ЄС. Автори публікації заявили, що Греція при цьому визнала, що країна керувалася не тільки "європейської оборонної автономії". Рішення також країна ухвалила завдяки тому, що просто не має наміру за свої кошти підтримувати оборонно-промисловий комплекс Туреччини.

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120 одиниць на рік: під Києвом почали будувати завод із виробництва БПЛА Bayraktar

Автори описують приклад, коли країна ЄС на гроші "Фонду" купувала оборонну продукцію неєвропейського виробництва. Це була Естонія, котра вирішила оновити свої запаси зброї замість радянських систем, переданих Україні, але при цьому таку закупівлю блокувати ніхто не наважився.

Автори Opex360 наводить і такий аргумент – мовляв, якщо у перші місяці вторгнення РФ українські військові активно використовували Bayraktar TB2, але тепер ці безпілотники "світяться" значно рідше, через активну протидію від російських систем ППО та РЕБ. Вони при цьому посилаються на слова П’єра Шилля, начальника Генштабу армії Франції, оголошені під час виступу в Сенаті в листопаді 2023 року.

У Opex360 зазначили, що "Фонд миру" ЄС наповнюється субсидіарно, тобто кожна держава вносить свою частку пропорційно. Найбільшу частку в цей "Фонд" вносить Німеччина, яка як мінімум публічно не висловлює заперечень стосовно придбання турецької оборонної продукції для України.

Нагадаємо, 6 лютого на Київщині почали будувати завод із виробництва БПЛА Bayraktar. Керівник компанії розповів, що будівництво планують завершити через рік. Завод зможе забезпечити роботою півтисячі людей.