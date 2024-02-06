120 одиниць на рік: під Києвом почали будувати завод із виробництва БПЛА Bayraktar

За словами глави компанії Baykar Халука Байрактара, будівництво планують завершити через рік. Завод зможе забезпечити роботою півтисячі людей.

Related video

Турецька оборонна компанія Baykar почала будівництво заводу під Києвом, де працюватиме приблизно 500 осіб і де вироблятимуть моделі безпілотників Bayraktar TB2 або TB3. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на заяву генерального директора компанії Халука Байрактара.

Baykar також заявила, що уклала експортні угоди на свій безпілотник TB2 з 30 країнами, включно з Україною, Ефіопією, Лівією та Азербайджаном, починаючи з 2018 року.

"Безпілотники Bayraktar турецького виробництва набули широкої популярності у світі після того, як їх використали українські військові для протидії російським військам шляхом знищення бронетехніки та артилерійських систем", — нагадують журналісти.

Що відомо про будівництво заводу з виробництва дронів в Україні

Генеральний директор Baykar Халук Байрактар повідомив на Всесвітній оборонній виставці в Ер-Ріяді, що будівництво заводу в Україні вже розпочалося, і що планується завершити його протягом приблизно 12 місяців. Він зазначив, що виробничі потужності заводу становитимуть близько 120 одиниць на рік, але поки що не зрозуміло, чи буде виробництво зосереджене на моделі безпілотника TB2 або TB3.

Байрактар, відповідаючи, чи будуть питання безпеки, пов'язані з війною в Україні, становити небезпеку для заводу, сказав, що плани "повністю просуваються" і "ніщо" не може їх зупинити.

Байрактар також повідомив, що плани стамбульської компанії щодо запуску виробництва в Саудівській Аравії в найближчі два роки перебувають у процесі реалізації.

Також очільник компанії зазначив, що компанія планує подвоїти виробництво безпілотників Akinci поточного року і виробляти нові моделі безпілотників Kızılelma і TB3 "десятками".

Раніше повідомлялося, що безпілотник Bayraktar TB2 від турецької компанії Baykar оснастять новими надточними боєприпасами DS-16 від оборонного конгломерату EDGE Group з Об'єднаних арабських еміратів.

Нагадаємо, в Туреччині показали нову ракету Kemankes для БПЛА Bayraktar TB3. Крім неї, новий безпілотник буде оснащений різними видами озброєння, включно з гідроакустичними буями і легкими торпедами.