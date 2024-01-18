Знищуватимуть ворога ще краще: Bayraktar TB2 озброять керованими боєприпасами (відео)

Турецький виробник уперше сертифікував закордонне озброєння для своїх БПЛА. Надточні бомби DS-16 оснащені боєголовками вагою 12 кг і б'ють з точністю до 3 метрів.

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Безпілотник Bayraktar TB2 від турецької компанії Baykar оснастять новими надточними боєприпасами DS-16 від оборонного конгломерату EDGE Group з Об'єднаних арабських еміратів. Про це повідомляє медіа Breaking Defense.

Представники EDGE заявили, що встановлять свій високоточний боєприпас DESERT STING 16 на безпілотник TB2 компанії Baykar — модель, що здобула міжнародну популярність у перші дні війни в Україні. Коментуючи заяву, директор з оборонних досліджень стамбульського аналітичного центру Edam Кан Касапоглу розповів журналістам, що встановлення керованого боєприпасу на турецький безпілотник може відкрити дорогу для впровадження інших корисних навантажень на різну техніку виробництва Baykar. Він також наголосив — це перший випадок, коли турецький виробник безпілотників сертифікує іноземні боєприпаси або інтелектуальні рішення для інтеграції у свої платформи.

Медіа також зазначає, що останнім часом EDGE Group просуває ідею встановлення своїх боєприпасів на іноземні літаки. Наприклад, еміратська компанія співпрацює з американською General Atomics щодо інтеграції своїх ракетних систем на MQ-9B SkyGuardian, про що раніше повідомляла Breaking Defense. У листопаді 2023 року на авіасалоні в Дубаї компанія оголосила, що планує встановити бомби, що належать EDGE, на винищувачі Rafale з ОАЕ, що стане першим випадком для літаків французького виробництва.

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Що собою являє боєприпас DESERT STING 16

Це керований глайд-боєприпас виробництва дочірньої компанії EDGE Group Halcon, що використовує супутникову навігацію й оснащений напівактивним лазерним шукачем. Він використовує інерціальне наведення, доповнене інформацією глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS). Завдяки цьому Bayraktar TB-2 зможе завдавати надточних ударів по противнику.

Так виглядає боєприпас DESERT STING 16 Фото: Edge Group

Технічні характеристики DESERT STING 16:

вага — 23 кг;

маса боєголовки — 12 кг;

точність ураження цілей — 3 м;

робоча дальність — 15 км;

робоча висота — понад 9 км.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Bayraktar TB3 випробували із прибраним шасі. Дрон нового покоління протестували в складних кліматичних умовах, а 2024 року випробовуватимуть на авіаносці TGG Anadolu.

Крім того, ми писали про те, що в Туреччині показали нову ракету Kemankes для БПЛА Bayraktar TB3. Крім неї, новий безпілотник буде оснащений різними видами озброєння, включно з гідроакустичними буями та легкими торпедами.