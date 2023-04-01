Турецький дрон Bayraktar Akinci вперше уразив ціль на відстані 140 км (відео)

Bayraktar Akinci під час випробувань вистрілив по цілі у Чорному морі надзвуковою ракетою IHA-230.

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У Туреччині військовий безпілотник Bayraktar Akinci від компанії Baykar вперше запустив надзвукову ракету IHA-230. Подробиці ударних випробувань оприлюднив турецький сайт Savunma Sanayi ST, який висвітлює військову промисловість країни.

Розробники вперше озброїли Bayraktar Akinci надзвуковою ракетою типу "повітря-земля" IHA-230 виробництва турецької компанії Roketsan. Під час випробувань безпілотник злетів з аеродрому Центру льотної підготовки та випробувань біля міста Текірдаг, попрямував до провінції Синоп та запустив ракету, яка успішно вразила ціль на відстані 140 км у Чорному морі.

Як зазначає ЗМІ, IHA-230 значно підвищує бойові можливості БПЛА, оскільки має власну силову установку. Вона розвиває високу швидкість і летить дуже далеко, вражаючи цілі із високою точністю. Ще однією перевагою є розширення арсеналу Bayraktar Akinci, оскільки він може надати турецькій армії можливість вражати більше об'єктів різних типів та в різних умовах.

Як пише агентство Anadolu, в Управлінні оборонної промисловості при Адміністрації президента Туреччини повідомили, що турки продовжують оснащувати Bayraktar Akinci вітчизняними боєприпасами та технологіями. Компанія Baykar розпочала 2023 рік з укладання експортних контрактів на постачання дронів Bayraktar TB2 на суму $370 млн. До 75% доходів цієї турецької компанії сьогодні припадає на надходження від експорту.

У січні писали, що Bayraktar Akinci може стати першим у світі дроном із радаром AESA. Він дозволить літальному апарату ефективніше виявляти загрози та захоплювати цілі для подальшої атаки.

27 березня з'явилася інформація, що у Туреччині готують до польоту новий ударний БПЛА Bayraktar TB3. Ця модель отримала крила спеціально для розміщення на десантному кораблі.