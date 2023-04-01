Турецкий дрон Bayraktar Akinci впервые поразил цель на расстоянии 140 км (видео)

Bayraktar Akinci во время испытаний выстрелил по цели в Черном море сверхзвуковой ракетой IHA-230.

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В Турции военный беспилотник Bayraktar Akinci от компании Baykar впервые запустил сверхзвуковую ракету IHA-230. Подробности ударных испытаний обнародовал турецкий сайт Savunma Sanayi ST, освещающий военную промышленность страны.

Разработчики впервые вооружили Bayraktar Akinci сверхзвуковой ракетой типа "воздух-земля" IHA-230 производства турецкой компании Roketsan. Во время испытаний беспилотник взлетел c аэродрома Центра летной подготовки и испытаний возле города Текирдаг, направился к провинции Синоп и запустил ракету, которая успешно поразила цель на расстоянии 140 км в Черном море.

Как отмечает СМИ, IHA-230 значительно повышает боевые возможности БПЛА, поскольку обладает собственной двигательной установкой. Она развивает высокую скорость и летит очень далеко, поражая цели с высокой точностью. Еще одним преимуществом является расширение арсенала Bayraktar Akinci, поскольку он может предоставить турецкой армии возможность поражать больше объектов разных типов и в разных условиях.

Как пишет агентство Anadolu, в Управлении оборонной промышленности при Администрации президента Турции сообщили, что турки продолжают оснащать Bayraktar Akinci отечественными боеприпасами и технологиями. Компания Baykar начала 2023 год с заключения экспортных контрактов на поставки дронов Bayraktar TB2 на сумму $370 млн. До 75% доходов этой турецкой компании на сегодняшний день приходится на поступления от экспорта.

В январе писали, что Bayraktar Akinci может стать первым в мире дроном с радаром AESA. Он позволит летательному аппарату эффективнее обнаруживать угрозы и захватывать цели для последующей атаки.

27 марта появилась информация, что в Турции готовят к полету новый ударный БПЛА Bayraktar TB3. Эта модель получила складывающиеся крылья специально для размещения на десантном корабле.