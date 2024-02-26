Агродроны от ООО "Эмерем Техник": инновационные решения для сельского хозяйства

Все больше сельскохозяйственных организаций и учебных заведений используют агродроны. Это беспилотные летательные аппараты, специально адаптированные под сельское хозяйство.

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Преимущества внедрения агродронов в сельское хозяйство

Благодаря своим функциональным решениям, агродроны имеют достаточно много весомых преимуществ. К основным преимуществам дронов от ООО "Эмерем Техник" можно отнести:

Мониторинг растительности. Агродроны оборудованы высокоточными камерами и сенсорами, позволяющими в реальном времени получать данные о состоянии растительности на полях. Это позволяет своевременно выявлять болезни, вредителей или стрессовые состояния растений.

Орошение с использованием удобрений. Использование агродронов для нанесения удобрений на поля позволяет точно контролировать их распределение и количество. Это помогает избежать перерасхода удобрений и обеспечивает оптимальное питание растений.

Мапирование полей. Агродроны позволяет создавать детальные карты полей, указывающие на разницу в урожайности и состоянии почвы. Это помогает сельскохозяйственным фермерам в планировании оптимального использования земли и ресурсов.

Это лишь основные преимущества использования специальных дронов для сельского хозяйства. На практике наличие БПЛА позволяет значительно экономить и оптимизировать работу: не нужно тратить солярку для трактора или опрыскивателя, отсутствие вытаптывания полей, уменьшение затрат на ремонт сельскохозяйственной техники, так как она будет работать меньше.

Особенности БПЛАН СЗР XAG V40

Компания ООО "Эмерем Техник" поставляет высококачественные БПЛА СЗР XAG V40. Этот летательный аппарат оснащен точным и надежным распылителем, что позволяет использовать дрон не только для контроля роста растений и осмотра полей, но и для орошения, удобрения и гербицида.

Основные параметры СЗР XAG V40 включают:

Скорость обработки – 18 ГА в час;

Емкость распылителя – 1 заправка при 10-15 ГА;

Уровень защиты: IP67.

XAG V40 может легко интегрироваться с другими технологиями сельскохозяйственного производства, такими как системы сбора и анализа данных, позволяющие получать более детализированную и объективную информацию о состоянии поля и растений.

Портфолио ООО "Эмерем Техник"

ООО "Эмерем Техник" уже долгое время занимается поставками высококачественных и технологических агродронов. Одной из главных поставок было сделано компанией и их партнером "Дрон.юа". Благодаря спонсорству Гранта Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) ООО "Эмерем Техник" было поставлено 9 БПЛА СЗР XAG V40 в учебные заведения.

Помимо поставки БПЛАН компания помогла учебным заведениям с первичной интеграцией, а также предоставили средства, направленные для дальнейшего обучения использованию БПЛА.

Другие товары компании ООО "Эмерем Техник"

Кроме БПЛА компания ООО "Эмерем Техник" занимается поставкой дизельных генераторов и насосов. Эти две категории важны в сельском хозяйстве. Дизельные генераторы могут помочь:

Обеспечить аварийное и постоянное питание для насосов, опрыскивателей, сварочных средств и других приборов на полях;

Обеспечить аварийное и постоянное питание для освещения, сушек, зернометателей и других средств на базе в случае отключения электропитания;

Использование дизельных генераторов с автоматическим пуском для бесперебойной работы критически важных приборов: отопление, освещение, насосы и основные приборы для производственных процессов.

В ООО "Эмерем Техник" представлены промышленные дизельные генераторы от 10 кВт до 2000 кВт.

Если рассматривать насосное оборудование, то в компании есть винтовые насосы, дозирующие, дождевальные машины барабанного типа, центробежные, шестеренчатые, мотопомпы для полива и другие. Это позволяет подобрать необходимое оборудование для различных задач и потребностей.

Стоит отметить, что ООО "Эмерем Техник" предлагает только сертифицированное оборудование, изготовленное из высококачественных материалов. Большой опыт работы и сотрудничество с известными партнерами позволяет быть уверенным, что ООО "Эмерем Техник" в любой ситуации соответствует заявленному уровню качества обслуживания.