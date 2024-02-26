Агродрони від ТОВ "Емерем Технік": інноваційні рішення для сільського господарства

Все більше сільськогосподарських організацій та навчальних закладів використовують агродрони. Це безпілотні літальні апарати, які були спеціально адаптовані під сільське господарство.

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Переваги впровадження агродронів в сільське господарство

Завдяки своїм функціональним рішенням, агродрони мають досить багато вагомих переваг. До основних переваг дронів від ТОВ "Емерем Технік" можна віднести:

Моніторинг рослинності. Агродрони обладнані високоточними камерами та сенсорами, які дозволяють в реальному часі отримувати дані про стан рослинності на полях. Це дозволяє вчасно виявляти хвороби, шкідників або стресові стани рослин, що дозволяє оперативно реагувати і приймати відповідні заходи для захисту врожаю.

Зрошення з використанням добрив. Використання агродронів для нанесення добрив на поля дозволяє точно контролювати їх розподіл і кількість. Це допомагає уникнути перевитрати добрив та забезпечує оптимальне живлення рослин.

Мапування полів. Агродрони дозволяє створювати детальні мапи полів, які вказують на різниці у врожайності та стані ґрунту. Це допомагає сільськогосподарським фермерам у плануванні оптимального використання землі і ресурсів.

Це лише основні переваги використання спеціальних дронів для сільського господарства. На практиці, наявність БПЛА дозволяє значно заощаджувати та оптимізувати роботу: не потрібно витрачати солярку для трактора чи оприскувача, відсутність витоптування полів, зменшення витрат на ремонт сільськогосподарської техніки, так як вона буде працювати менше.

Особливості БПЛАН ЗЗР XAG V40

Компанія ТОВ "Емерем Технік" постачає високоякісні БПЛАН ЗЗР XAG V40. Цей літальний апарат оснащений точним та надійним розпилювачем, що дозволяє використовувати дрон не тільки для контролю росту рослин та огляду полів, а й для зрошення, внесенню добрив та гербіциду.

Основні параметри ЗЗР XAG V40 включають:

Швидкість обробки – 18 ГА за 1 годину;

Ємність розпилювача – 1 заправка за 10-15 ГА;

Рівень захисту: IP67.

Окрім цього, XAG V40 може легко інтегруватися з іншими технологіями сільськогосподарського виробництва, такими як системи збору та аналізу даних, що дозволяє отримувати більш деталізовану та об'єктивну інформацію про стан поля та рослин.

Портфоліо ТОВ "Емерем Технік"

ТОВ "Емерем Технік" уже тривалий час займається поставками високоякісних та технологічних агродронів. Однією з головних поставок було зроблено компанією та їх партнером "Дрон.юа". Завдяки спонсорству Гранта Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) ТОВ "Емерем Технік" було поставлено 9 БПЛА ЗЗР XAG V40 в навчальні заклади.

Окрім поставки БПЛА, компанія допомогла навчальним закладам з первинною інтеграцією, а також надали кошти, які були спрямовані для подальшого навчання використання БПЛА.

Інші товари компанії ТОВ "Емерем Технік"

Окрім БПЛА, компанія ТОВ "Емерем Технік" займається поставкою дизельних генераторів та насосів. Ці дві категорії є важливими в сільському господарстві. Дизельні генератори можуть допомогти:

Забезпечити аварійне та постійне живлення для насосів, обприскувачів, зварювальних засобів та інших приладів на полях;

Забезпечити аварійне та постійне живлення для освітлення, сушок, зернометачів та інших засобів на базі в разі відключення електроживлення;

Використання дизельних генераторів з автоматичним пуском для безперебійної роботи критично важливих приладів: опалення, освітлення, насосів та основних приладів для виробничих процесів.

В ТОВ "Емерем Технік" представлені промислові дизельні генератори від 10 кВт до 2000 кВт.

Якщо розглядати насосне обладнання, то в компанії є гвинтові насоси, дозуючі, дощувальні машини барабанного типу, відцентрові, шестерні, мотопомпи для поливу та інші. Це дозволяє підібрати необхідне обладнання під різноманітні завдання та потреби.

Варто зазначити, що компанія ТОВ "Емерем Технік" пропонує лише сертифіковане обладнання, яке виготовлене з високоякісних матеріалів. Великий досвід роботи та співпраця з відомими партнерами дозволяє бути впевненим, що ТОВ "Емерем Технік" у будь-якій ситуації відповідає заявленому рівні якості обслуговування.