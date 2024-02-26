Будут охотиться на танки ВСУ ночью: российские дроны "Упырь" оснастили тепловизорами

Беспилотники в будущем также получат машинное зрение, чтобы они самонаводились и атаковали цели.

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Российский БПЛА типа "Упырь" модифицировали — модель оснастили тепловизорами. Кроме этого, дрон обладает возможностью менять частоты, чтобы избежать губительного воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), передает ТАСС.

Информагентство также сообщило, что FPV-беспилотники "Упырь" оснащены тепловизионными камерами. Благодаря этому российские войска смогут применять дроны даже ночью.

Также известно, что в скором времени устройства оснастят еще и функцией машинного зрения. Указывается, что ВС РФ получат несколько партий обновленных дронов, однако точное их количество, как и дата поставки не сообщаются.

Производитель заявляет, что возможность оперативно менять частоты позволяет БПЛА обходить купольную защиту РЭБ. Также инженеры уточнили, для чего необходимо машинное зрение: "чтобы дрон наводился сам и летел до цели".

"Упырь" изначально разрабатывался как ударный дрон для использования за линией фронта, т.е. в серой зоне и в тылу. Одна из возложенных на него задач — атака бронированной техники и прерывание логистических цепочек, доставляющих ВСУ боеприпасы и прочее необходимое снаряжение. Частично устройства напечатаны на 3D-принтерах.

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Россияне заявляют, что "Упырь" способен нести гранаты типа ПГ-7ВЛ и РКГ-3М, а также осколочно-фугасные заряды. Подразумевается, что они должны быть задействованы против танков ВСУ.

Беспилотники этого типа уже применялись ВС РФ на фронте в мае 2023 года на Донецком направлении. На данный момент, пишет ТАСС, "Упыри" задействованы на всех направлениях фронта.

Ранее мы сообщали, что РФ использует новый дрон-ретранслятор "Упырь". Беспилотник, который повторяет сигналы управления от пилота к БПЛА и наоборот, используется для увеличения полезного радиуса действия малых дронов.