ChatGPT работает лучше, если убедить его, что он капитан космического корабля из Star Trek

Благодаря новому подходу в общении человека с ИИ, нейросети могут стать более чуткими, отзывчивыми и эффективными.

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Сотрудники компании Broadcom VMware определили, что необычные подсказки помогают повысить производительность больших языковых моделей (БЯМ), на основе которых работают "умные" чат-боты вроде ChatGPT. Например, их можно попросить сыграть роль капитана звездолета передает BNN breaking.

Рик Баттл и Теджи Голлапуди из компании Broadcom VMware провели исследование под названием "Необоснованная эффективность эксцентричных автоматических подсказок", чтобы понять, что стимулирует БЯМ работать лучше. Ученые разработали метод оптимизации подсказок, который позволяет даже небольшим моделям с открытым исходным кодом конкурировать по производительности с такими "гигантами", как ChatGPT версий 3.5 и 4.

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Исследователи применяли разного рода подсказки, пользуясь образами из поп-культуры, например, они упомянули знаменитый сериал (и одноименных художественный фильм) "Звездный путь" для того, чтобы улучшить ход математических рассуждений модели искусственного интеллекта (ИИ). Оказалось, что если чат-боту вроде GPT сообщить, что он командир космического корабля "Энтерпрайз", то он будет решать задачи эффективнее, делегируя кое-что "команде" и внося результаты в "журнал капитана".

Баттл и Голлапуди сделали вывод, что предложенный ими метод поможет разработчикам выйти за рамки традиционных методов проектирования ИИ-моделей. Новый тип взаимодействия человека с ИИ может привести к развитию нейросетей, использующихся сегодня в сфере обслуживания, онлайн-образовании и поддержке психического здоровья, сделав чат-ботов более отзывчивыми, чуткими и, что немаловажно, более умными.

Ранее мы писали о том, что Chat GPT-4 может любого человека превратить в хакера. Большинство ИИ-моделей не справились со взломом сайтов, но GPT-4 справился с 11 из 15 задач и даже обнаружил реальную уязвимость.