ChatGPT працює краще, якщо переконати його, що він капітан космічного корабля зі Star Trek

Завдяки новому підходу в спілкуванні людини зі ШІ, нейромережі можуть стати більш чуйними, чуйними та ефективними.

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Співробітники компанії Broadcom VMware визначили, що незвичайні підказки допомагають підвищити продуктивність великих мовних моделей (ВММ), на основі яких працюють "розумні" чат-боти на кшталт ChatGPT. Наприклад, їх можна попросити зіграти роль капітана зорельота, передає BNN breaking.

Рік Баттл і Теджі Голлапуді з компанії Broadcom VMware провели дослідження під назвою "Необґрунтована ефективність ексцентричних автоматичних підказок", щоб зрозуміти, що стимулює БЯМ працювати краще. Вчені розробили метод оптимізації підказок, який дає змогу навіть невеликим моделям з відкритим вихідним кодом конкурувати за продуктивністю з такими "гігантами", як ChatGPT версій 3.5 і 4.

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Дослідники застосовували різного роду підказки, користуючись образами з поп-культури, наприклад, вони згадали знаменитий серіал (і однойменний художній фільм) "Зоряний шлях" для того, щоб поліпшити хід математичних міркувань моделі штучного інтелекту (ШІ). Виявилося, що якщо чат-боту на кшталт GPT повідомити, що він командир космічного корабля "Ентерпрайз", то він розв'язуватиме задачі ефективніше, делегуючи дещо "команді" і вносячи результати в "журнал капітана".

Баттл і Голлапуді дійшли висновку, що запропонований ними метод допоможе розробникам вийти за рамки традиційних методів проєктування ШІ-моделей. Новий тип взаємодії людини зі ШІ може призвести до розвитку нейромереж, які використовуються сьогодні у сфері обслуговування, онлайн-освіті та підтримці психічного здоров'я, зробивши чат-ботів більш чуйними, чуйними та, що важливо, розумнішими.

Раніше ми писали про те, що Chat GPT-4 може будь-яку людину перетворити на хакера. Більшість ШІ-моделей не впоралися зі зломом сайтів, але GPT-4 впорався з 11 з 15 завдань і навіть виявив реальну вразливість.