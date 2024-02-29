Украинские хакеры атаковали крупнейший интернет-портал в России Mail.ru (фото)

В Министерстве цифровой трансформации Украины отметили, что доступ к своим аккаунтам потеряли все пользователи, которые находятся вне территории страны-агрессора и часть "внутренних юзеров".

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Крупнейший интернет-портал Российской Федерации Mail.ru подвергся атаке от украинской ИТ-армии. Часть пользователей потеряла возможность войти в свои учетные записи. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины в Facebook.

Как отметили на официальной странице Минцифры, благодаря кибервойскам российский бесплатный сервис электронной почты остановился.

Кроме того, в ведомстве добавляют, что все пользователи, которые находятся вне территории страны-агрессора и часть "внутренних пользователей" потеряли доступ к своим аккаунтам.

"Доступ к имейлу — это не только почта, но и возможность восстановления паролей, прохождение двухфакторной верификации, доступ к девайсам", — отмечают в пресс-службе.

Напомним, ранее хакерская группировка Mysterious Werewolf, действующая с 2023 года, начала использовать собственные программы для атак на российский военно-промышленный комплекс (ВПК).

Также 18 февраля стало известно, что хакерская группа Head Mare взломала российскую компанию "Высокоточные системы и технологии", расположенную в Ижевске и входящую в холдинг "Калашников". В распоряжении группы оказалась внутренняя секретная документация на оружие и другая информация.