Провал санкций против Китая: производители чипов из ЕС не поддержат новые ограничения

Группа SEMI Europe, куда входят европейские производители процессоров, считают, что им следует позволить не только торговать с Китаем, но и инвестировать в совместные проекты.

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Европейская группа компаний в сфере полупроводниковой промышленности SEMI Europe заявила о том, что не намерена поддерживать решение Европейского союза касательно введения дополнительного экспортного контроля или новых правил в отношении иностранных инвестиций, передает китайское издание SCMP.

Свое заявление SEMI Europe, в которую входят ASML, NXP, Infineon, STMicroelectronics, ведущие исследовательские лаборатории Imec в Бельгии, Fraunhofer в Германии и CEA Leti во Франции, опубликовала после того, как Европейская комиссия в январе 2024 года представила пакет планов, направленных на улучшение "экономической безопасности" и предотвращение нежелательной передачи технологий конкурентам, таким как Китай. В SEMI Europe полагают, что партнерство в области свободной торговли является лучшим способом обеспечения нацбезопасности в случае возможного геополитического кризиса.

"Чтобы гарантировать долгосрочный успех и процветание европейской полупроводниковой промышленности, наши компании должны быть максимально свободны в своих инвестиционных решениях, иначе они рискуют потерять свою гибкость и актуальность", — заявили в группе.

Планы Европейской комиссии включают усиление экспортных ограничений, более строгую проверку входящих инвестиций и исследования, направленные на выяснение, могут ли инвестиции европейских компаний за рубежом представлять угрозу для нацбезопасности ЕС.

SEMI предупредила, что жесткая проверка входящих инвестиций на пользу компаниям не пойдет и, более того, может подорвать потенциальный успех Европейского закона о чипах – попытки ЕС обеспечить государственную поддержку полупроводниковой промышленности в ответ на аналогичные программы в Китае и США.

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После кампании правительства США, направленной на ограничение способности Китая производить собственные передовые чипы, правительство Нидерландов ограничило ASML, крупнейшую технологическую фирму Европы, в экспорте большей части оборудования для производства полупроводников в Китай, напоминает СМИ.

"В свете недавней геополитической напряженности и той заметной роли, которую в этом сыграл экспортный контроль в полупроводниковой промышленности, считаем необходимым, чтобы ЕС говорил единым голосом", — заявили в SEMI. — "Экспортный контроль должен быть последним средством в случаях, когда возникает реальная обеспокоенность по поводу национальной безопасности".

Ранее мы сообщали о том, что США стравили компании Китая друг с другом. Китайские технологические гиганты закрыли доступ к графическим процессорам Nvidia, и теперь более мелкие компании лишились возможности развивать свои ИИ-модели.