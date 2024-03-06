Samsung отправила смартфоны Galaxy S24 Ultra в космос: для чего это понадобилось

Четыре смартфона стартовали из разных мест планеты в стратосферу на аэростатах, откуда несколько дней делали фото.

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В период с 25 по 31 января 2024 года компания Samsung отправила смартфоны Galaxy S24 Ultra в космос, чтобы продемонстрировать возможности его камеры, телефон сделал интересные фото Земли. Об этом сообщает сайт GaGadget со ссылкой на пресс-релиз компании.

Чтобы миссия стала возможной, в Samsung разработали четыре каркаса из углеродного волокна. Они помогли транспортировать четыре смартфона Galaxy S24 Ultra в стратосферу с помощью четырех воздушных шаров в разных локациях.

Аэростат с Samsung Galaxy S24 Ultra Фото: Samsung

Смартфоны прикрепили к раме и к аэростату, наполненному водородом, который поднялся на 36 км над земной поверхностью. Хотя это не совсем космос, это вдвое выше, чем летают коммерческие самолеты.

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Задние камеры Galaxy S24 Ultra были использованы для фотографирования Земли. Телефоны сделали более 150 снимков Лос-Анджелеса, Лас-Вегаса, Гранд-Каньона и горного массива Сьера-Невада. Места были выбраны, чтобы сфотографировать разнообразные ландшафты и лучше продемонстрировать возможности S24 Ultra. Весь процесс занял менее недели, эксперимент проходил в конце января 2024 года. После того, как изображения были сделаны, водород из шаров был выпущен и телефоны безопасно приземлились на поверхность Земли со скоростью 8 км/ч, команда достала Galaxy S24 Ultra из корзины.

Фото: Samsung Фото: Samsung Фото: Samsung Фото: Samsung

Samsung Galaxy S24 Ultra имеет 200-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения. Он также оснащен 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с автофокусом, 10-мегапиксельной телефотокамерой с 3-кратным оптическим увеличением и оптической стабилизацией и 50-мегапиксельной телефотокамерой с 5-кратным увеличением и стабилизацией. Смартфон может записывать видео 8K со скоростью 30 кадров в секунду. Смартфоны Galaxy S24 Ultra имели задачу сделать фотографии с одинаковым фокусным расстоянием. На фотографиях, которые опубликовала Samsung, было использовано сочетание широкоугольной камеры, зума и основной камеры.

Кроме смартфонов, Samsung производит и другие интересные гаджеты. Недавно было анонсировано умное кольцо Galaxy Ring, которое будет выполнять функции мониторинга здоровья и тренировок.