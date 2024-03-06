Британцы создали сверхвыносливый беспилотник Sky Mantis 2: как он пригодится ВСУ

Дрон Sky Mantis 2 получил более мощный мотор, благодаря чему может нести 2 кг полезной нагрузки.

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Британская компания Evolve Dynamics представила новый беспилотник Sky Mantis 2, который получил улучшенные возможности по сравнению со своим предшественником. Дрон оснастили мощной двигательной установкой и усовершенствованными датчиками, передает Shephard media.

Беспилотник представляет собой усовершенствованную версию оригинального Sky Mantis. Новый дрон можно быстро развернуть — примерно за одну минуту, — а его конфигурация позволяет быстро заменять батарею и полезную нагрузку. Пользователи могут носить систему в рюкзаке, включая зарядное устройство и запасной аккумулятор.

По сравнению с оригинальным дроном Sky Mantis, Sky Mantis 2 оснащен модернизированной силовой установкой, обеспечивающей большую надежность и стабилизацию в полете. Дополнительная мощность мотора позволяет устройству поднимать до 2 кг дополнительной полезной нагрузки. Двигатель также обеспечивает платформе время полета в один час — впечатляющий результат по сравнению с другими коптерами. К примеру, Mavic 3 от китайского производителя DJI при схожих размерах может летать около 40 минут, а чаще всего меньше.

Sky Mantis 2 получил радиостанцию Doodle Labs Mesh Rider в стандартной комплектации, а различные дополнительные внешние радиостанции позволят управлять дроном с безопасного расстояния.

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На БПЛА можно установить в качестве полезной нагрузки HD-камеру дневного света с разрешением 61 Мп (9504 x 6336 точек) с 30-кратным зумом и стабилизацией изображения.

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