В Турции представили необычный боевой дрон AZAT FPV: на что способен БПЛА (видео)

Беспилотник может нести 800 г полезной нагрузки, будет выпущен в двух модификациях и трех разных размерах.

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Компания Robit Technology разработала дрон-камикадзе AZAT FPV. Он был презентован в рамах выставки DIMDEX 2024 в Дохе (Катар), передает издание Anadolu Ajansi.

БПЛА AZAT FPV (First Person View — вид от первого лица) создан для нужд турецкой армии, а именно, для нейтрализации целей, разведки и наблюдения. Его вес вместе с полезной нагрузкой составляет около 2 кг, а грузоподъемность — 800 г. Беспилотник может находиться в режиме полета около 20 мин. и передавать изображение на расстояние до 2,5 км.

Директор по развитию бизнеса Robit Technology Ибрагим Йигит Озбояджи заявил, что компания уже создала AZAT в трех разных размерах, а на его базе будут разработаны две отдельные модели, при чем 5-, 7- и 9-дюймовые модели беспилотника уже готовы к производству. Ибрагим Озбояджи подчеркнул, что две модели на базе AZAT позволят военным использовать различные боеприпасы.

"Изменение правил ведения современного боя сделали FPV-дроны популярными на международном уровне. Поэтому, если принять во внимание условия использования БПЛА в полевых условиях, наш продукт способен удовлетворить любые потребности военных", — подчеркнул топ-менеджер Robit Technology.

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Дрон уже прошел летные испытания, а тесты с применением боеприпасов состоятся в ближайшем будущем. По словам Озбояджи, заказчики получат устройства в скором времени.

Ранее мы писали о том, что сербская компания создала самый большой в мире FPV-дрон со 120-мм снарядом. БПЛА от PR-DC с авиабомбой на борту можно управлять на расстоянии от 5 до 15 км.

Также сообщали о том, что дрон Magura станет еще опаснее с системой ПВО. Если правильно подобрать систему ПВО, то украинские беспилотные катера смогут уничтожать российские объекты не только в море, но и на суше.