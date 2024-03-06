Алмазы способны сделать гаджеты в 10 эффективнее, а зарядку — в 5 раз быстрее

Алмазные наномембраны смогут эффективно отводить тепло от электроники, что позитивно повлияет на скорость заряда и продлит срок службы.

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Исследовательская организация Фраунгофера (Германия) презентовала новую разработку — ультратонкие алмазные мембраны для резкого охлаждения электронных компонентов и повышения скорости зарядки электромобилей. Об этом организация сообщила на своем официальном сайте.

Алмазные наномембраны смогут эффективно отводить тепло от электроники, уверены ученые, которые пытались решить проблему выделяемого электроникой тепла. Исследователи выбрали алмаз, так как он не только является отличным проводником тепла, но и хорошим изолятором электричества.

Алмазная наномембрана Фото: fraunhofer.de

По их оценкам, алмазные наномембраны могут снизить тепловую нагрузку электронных компонентов в 10 раз, что повысит энергоэффективность и срок службы этих компонентов и всего устройства в целом. А если бы мембраны были включены в системы зарядки, команда утверждает, что они могли бы помочь увеличить скорость зарядки электромобилей в 5 раз.

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Алмазные теплоотводы обычно имеют толщину более 2 мм, и их сложно прикрепить к компонентам. Однако наномембраны имеют толщину всего лишь микрометр, а еще они гибкие, что позволяет прикрепить их к любым деталям, осторожно нагревая до 80°C. Команда изготовила наномембраны, выращивая поликристаллический алмаз поверх кремниевых пластин, а затем отделяя и травя алмазные слои.

Так как алмазные наномембраны могут быть изготовлены на кремниевых пластинах, процесс производства будет относительно легко масштабировать для промышленного использования. Ученые уже подали заявку на патент на эту технологию и планируют начать ее тестирование позднее в этом году в инверторах и трансформаторах в электромобилях и телекоммуникациях.

Ранее мы писали о том, что ученые нашли носитель данных, который невозможно взломать, — это алмаз. Используя дефекты в структуре кристаллов, исследователи смогли записать 25 Гб информации на 1 квадратный дюйм.