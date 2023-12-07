Ученые нашли носитель данных, который невозможно взломать: это алмаз

Используя дефекты в структуре кристаллов, исследователи смогли записать 25 Гб информации на 1 квадратный дюйм.

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Ученые из Городского университета Нью-Йорка (CUNY) на практике осуществили запись данных в дефектах алмазов, поместив туда большое количество информации, передает портал Toms Hardware.

Дефекты алмазов исследователи использовали в качестве многоуровневых ячеек, таких же, как у флеш-памяти. На 2,5 кв. см алмазного носителя можно поместить 25 Гб информации, при этом, утверждают ученые, данные будут под "железной" защитой.

"Дефектами принято считать разного рода нарушения структуры кристаллической решетки. Эти дефекты могут служить не только ячейками памяти, но и кубитами", — говорится в материале. Однако проблема перед исследователями стояла в том, каким образом информацию можно записать, а потом считать с кристалла.

Специалисты из CUNY применили интересный способ записи данных, изменяя заряд атомов в дефектах алмазов. В ходе эксперимента, они убедились, что атомы можно заряжать таким образом, что информация будет записываться на разных уровнях. Для этого они воздействовали на отдельные атомы светом с разными длинами волн, будто зажигая цветные лампочки в алмазе. В итоге плотность записи составила 25 Гб на 1 кв. дюйм (2,5 кв. см).

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Для записи данных на алмаз в лаборатории института использовали установку, обеспечивающую криогенное охлаждение. Однако затраты энергии при записи и перезаписи были весьма низкими. Авторы материала подчеркивают, что хотя эксперимент был успешным, до его коммерциализации еще очень далеко.

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