Учені знайшли носій даних, який неможливо зламати: це алмаз

Використовуючи дефекти в структурі кристалів, дослідники змогли записати 25 Гб інформації на 1 квадратний дюйм.

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Вчені з Міського університету Нью-Йорка (CUNY) на практиці здійснили запис даних у дефектах алмазів, помістивши туди велику кількість інформації, передає портал Toms Hardware.

Дефекти алмазів дослідники використовували як багаторівневі комірки, такі самі, як у флеш-пам'яті. На 2,5 кв. см алмазного носія можна помістити 25 Гб інформації, при цьому, стверджують учені, дані будуть під "залізним" захистом.

"Дефектами прийнято вважати різного роду порушення структури кристалічної решітки. Ці дефекти можуть служити не тільки комірками пам'яті, а й кубітами", — йдеться в матеріалі. Однак проблема полягала в тому, яким чином інформацію можна записати, а потім зчитати з кристала.

Фахівці з CUNY застосували цікавий спосіб запису даних, змінюючи заряд атомів у дефектах алмазів. Під час експерименту вони переконалися, що атоми можна заряджати таким чином, що інформація записуватиметься на різних рівнях. Для цього вони впливали на окремі атоми світлом з різними довжинами хвиль, ніби запалюючи кольорові лампочки в алмазі. У підсумку щільність запису становила 25 Гб на 1 кв. дюйм (2,5 кв. см).

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Для запису даних на алмаз у лабораторії інституту використовували установку, що забезпечує кріогенне охолодження. Однак витрати енергії під час запису і перезапису були досить низькими. Автори матеріалу підкреслюють, що хоча експеримент був успішним, до його комерціалізації ще дуже далеко.

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