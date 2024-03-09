Разработан необычный сенсорный экран: светится, работает под водой и крепится, как пластырь

На основе новой оптической технологии исследователи создали дисплей, который можно прикрепить к коже человека.

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Исследовательская группа из Университета науки и технологий Пхохана (Южная Корея) заявили о создании светящегося гибкого сенсорного экрана, способного работать под водой, передает interesting engineering.

Люминесцентные частицы послесвечения (ЛЧП) — это материалы с оптическими свойствами, которые могут улавливать энергию облученных фотонов в дефектных состояниях. Они также постепенно высвобождают поглощенную энергию и отображают ее в виде света. ЛПЧ проявляют механическую люминесценцию под воздействием внешнего физического давления.

В рамках исследования команда изучила, как именно происходит захват энергии облученных фотонов в их дефектных состояниях и перезарядка при механолюминесценции. Они смогли определить два различных метода, позволяющих управлять этими явлениями. Поняв, как происходят вышеописанные процессы, ученые реализовали оба метода, используя тонкий полимерный материал под названием PVDF-HFP, и создали оптический дисплей настолько гибкий и прочный, что его можно было прикрепить к коже человека, как пластырь.

Это устройство могло эффективно отображать разную информацию — достаточно было просто слегка надавить на него пальцем, чтобы, к примеру, написать что-нибудь от руки. А под воздействием ультрафиолета (солнечных лучей, — ред.), весь написанный текст исчезал.

Сенсорный экран также продемонстрировал высокую устойчивость к влажности. При длительном погружении под воду он сохранял функциональность и выполнял все необходимые операции. Благодаря этим свойствам гаджета, исследовательская группа сделала подводную связь более доступной.

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Профессор Сей Кванг Хан, возглавлявший исследование, заявил, что сенсорный дисплей нового типа может служить инструментом связи в ситуациях с ограниченными возможностями, например, в подводной среде, где весьма мало света и высока влажность. По его словам, устройство также будет использоваться для портативных фотонных биосенсоров и систем фототерапии в экстремальных условиях.

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