Смартфон Flex In & Out Flip можно гнуть во все стороны: что придумали инженеры (видео)

Концепт-фон от Samsung обладает полностью функциональным единым дисплеем, который работает, как его не загибай.

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Компания Samsung в рамках CES 2024 показала концепт устройства Flex In & Out Flip. Этот смартфон получил от разработчиков дисплей, способный складываться как внутрь, так и наружу, передает CNET. Примечательно, что экран концепт-фона функционирует даже в сложенном состоянии.

Смартфон Flex In & Out Flip от Samsung складывается наружу таким образом, чтобы не закрывать камеру, поэтому одна часть несколько короче другой. На ту сторону дисплея, которая размером побольше, выводятся виджеты, дающие доступ к настройкам, медиафайлам, а также к информации об уровне заряда батареи и к часам. Сложенный наружу экран показывал демо-видео, демонстрирующее его возможности.

Отметим, что компания Samsung уже проводила подобный эксперимент со смартфоном в формфакторе Galaxy Z Fold, который тоже складывался внутрь и наружу, теперь же пришла очередь формфактора Flip.

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Гибкий дисплей уже прошел предварительное тестирование. Так, инженеры нагревали его до +60°C и остужали до -20°C, они даже ударяли по нему баскетбольным мячом — экран стойко перенес эти испытания.

"Flex In & Out Flip на данный момент является лишь концепцией, поэтому пока нет уверенности, что такой телефон действительно будет реализован и поставлен на рынок. Однако эта разработка показывает, что Samsung думает о том, как сделать свою линейку раскладных телефонов, существующую почти 4 года, более универсальной и потенциально более полезной", — говорится в материале.

Ранее мы писали о том, что ИИ-устройство r1, которое назвали "заменителем смартфонов", было продано в количестве за 10 тысяч единиц только в течение суток.