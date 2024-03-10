Роботизированная рука создает одежду, которая меняет дизайн и размеры: как это работает (видео)

Если платье надоело, его вид можно легко изменить. А если стало маловато или слишком велико, это тоже можно исправить.

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Роботизированное устройство от лаборатории Self-Assembly Lab позволяет легко создать индивидуальный дизайн наряда благодаря тепловой помпе и ткани со специальными свойствами. Об этом сообщает сайт Массачусетского технологического института.

В конце 2023 года лаборатория Self Assembly Lab из MIT и высокотехнологичная модная компания Ministry of Supply представили свое особое вязаное платье 4D Knit Dress из активных волокон в магазине бренда в Бостоне, дополненное робототехнической рукой.

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Платье сочетает в себе несколько технологий для создания индивидуального кроя и стиля: термоактивную пряжу, компьютеризированное вязание и роботизированную активность. Исследователи MIT в Self-Assembly Lab уже несколько лет работают с динамическим текстилем. Пряжа, которую они создают, может менять форму, свойства и позволяет одежде "дышать".

Промышленная вязальная машина, управляемая компьютером, вяжет основу платья единым куском, с использованием специальной активной пряжи, волокна которой постоянно меняют форму при нагревании выше определенной температуры. Когда нужно сделать готовое платье, основа размещается на манекене-форме.

С учетом размеров покупателя и его индивидуального стиля, робо-рука использует специальный нагревательный пистолет, чтобы точечно нагревать одежду, заставляя ткань сжиматься в в нужных местах. В зависимости от дизайна и свойств пряжи, она распределяется в этих областях, с образованием таких деталей, как защелки, складки или сужение талии.

Примеры дизайнов платья Фото: MIT News

Стирка платья в горячей воде не активирует термические свойства ткани и не деформирует платье. Однако если владелец начинает уставать от дизайна одежды, он может вернуть ее в магазин, чтобы получить новый внешний вид — одно и то же платье можно трансформировать в несколько разных.

Платье также может адаптироваться к размеру. Вместо создания нескольких вариантов в разных размерах, можно создать только два — меньший и больший вариант, и регулировать размеры при необходимости. Исследователи говорят, что могли бы быстро адаптировать технологию в случае возникновения спроса.

Технология роботизированных рук широко используется в производстве и других сферах. Недавно ученые создали микроскопический манипулятор с четырьмя пальцами, который хватает вирусы, молекулы ДНК и доставляет лекарства прямо в клетки.