Уничтожает противника по Wi-Fi: Украина впервые законтрактовала роботизированные турели "ШаБля"

По словам вице-премьера Михаила Федорова, отечественная разработка позволить сберечь жизни солдат, так как способна вести огонь на расстоянии от позиций ВСУ.

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Украина заключила первый контракт на приобретение отечественных дистанционно управляемых боевых модулей "ШаБля" на государственном уровне. Такие роботизированные турели уже применяются Вооруженными силами Украины на передовой. Об этом 9 января сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Федоров отметил, что государство впервые заключило контракт на приобретение турели "ШаБля" — пуленепробиваемых автоматизированных систем с пулеметами, которые позволяют бойцам уничтожать противника на расстоянии. Эта разработка направлена на защиту жизни и здоровья военнослужащих в процессе выполнения боевых задач.

Федоров подчеркнул, что "ШаБля" представляет собой важный шаг в развитии оружия для современной войны.

Фото: Telegram / Михаил Федоров

"Разработка перешла из стартапа в устойчивый проект, который контрактует государство", — отметил вице-премьер.

Глава Минцифры подчеркнул, что приоритетом ведомства является содействие в создании инноваций, чтобы новые разработки быстрее поступали на поле боя, оперативно использовались и чтобы обратная связь помогала в развитии еще более эффективного оружия.

Что известно о роботизированной турели "ШаБля"

Как рассказали в Территориальной обороне, турель разработана под 7,62 мм пулемет Калашникова (ПКТ). Огневой комплекс на позиции ставят с тремя коробами патронов: на 250, 450 и 600 патронов. "ШаБля" работает на дистанционном управлении. Может подключаться по сетевому кабелю либо через Wi-Fi. Однако в ТРО отмечают, что второй способ подключения используется в крайнем случае, так как может помочь оккупантам выявить позицию.

Напомним, 22 сентября 2023 года стало известно, что Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации первый дистанционно управляемый боевой модуль "ШаБля".