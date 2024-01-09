Знищує противника через Wi-Fi: Україна вперше законтрактувала роботизовані турелі "ШаБля"

За словами віцепрем'єра Михайла Федорова, вітчизняна розробка дасть змогу зберегти життя солдатів, оскільки здатна вести вогонь на відстані від позицій ЗСУ.

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Україна уклала перший контракт на придбання вітчизняних дистанційно керованих бойових модулів "ШаБля" на державному рівні. Такі роботизовані турелі вже застосовуються Збройними Силами України на передовій. Про це 9 січня повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Федоров зазначив, що держава вперше уклала контракт на придбання турелі "ШаБля" — куленепробивних автоматизованих систем із кулеметами, що дають змогу бійцям знищувати противника на відстані. Ця розробка спрямована на захист життя та здоров'я військовослужбовців у процесі виконання бойових завдань.

Федоров підкреслив, що "ШаБля" є важливим кроком у розвитку зброї для сучасної війни.

Фото: Telegram / Михайло Федоров

"Розробка перейшла зі стартапу в стійкий проєкт, який контрактує держава", — зазначив віцепрем'єр.

Очільник Мінцифри наголосив, що пріоритетом відомства є сприяння у створенні інновацій, щоб нові розробки швидше надходили на поле бою, оперативно використовувалися і щоб зворотний зв'язок допомагав у розвитку ще більш ефективної зброї.

Що відомо про роботизовану турель "ШаБля"

Як розповіли в Територіальній обороні, турель розроблена під 7,62 мм кулемет Калашникова (ПКТ). Вогневий комплекс на позиції ставлять із трьома коробами патронів: на 250, 450 і 600 патронів. "ШаБля" працює на дистанційному управлінні. Може підключатися мережевим кабелем або через Wi-Fi. Однак у ТРО зазначають, що другий спосіб під'єднання використовується в крайньому разі, оскільки може допомогти окупантам виявити позицію.

Нагадаємо, 22 вересня 2023 року стало відомо, що Міністерство оборони України допустило до експлуатації перший дистанційно керований бойовий модуль "ШаБля".