Энтузиаст взломал супер-защищенный ноутбук Securebook 5: последствия были плохими

Защищенные от внешнего доступа ноутбуки Securebook 5 были изъяты у заключенных в количестве 1200 штук.

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Один энтузиаст недавно взломал ноутбук, с помощью которого заключенные обучаются компьютерной грамоте. Это стало причиной конфискации 1200 ноутбуков в тюрьмах, пишет Tom's Hardware.

В феврале этого года пользователь Твиттера @zephry_wenting взломал так называемый тюремный ноутбук Securebook 5 и заменил BIOS, не отключая питание платы, а затем заменил операционную систему по умолчанию, припаяв USB-разъем. Таким образом он установил Ubuntu MATE и FreeDoom на устройство, которое не предполагает установки каких бы то ни было сторонних программ. При помощи Securebook 5 заключенные осваивают самые базовые навыки использования ноутбука. После публикации @zephry_wenting, многие СМИ писали, что Securebook 5 буквально "сбежал из тюрьмы".

В итоге у заключенных отобрали 1200 единиц Securebook 5 потому, что в своем репортаже медиа Hackaday указало пароль по умолчанию для ОС. Процитированные посты в Твиттере и видеоролики на YouTube теперь удалены или скрыты от всеобщего просмотра. Энтузиаст, взломавший устройство сказал, что не стал бы вообще распространяться о своем достижении, если бы знал, к каким последствиям это приведет.

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Ноутбуки были защищены от внешнего доступа. На них были предустановлены стандартные приложения Microsoft Office, имелся доступ к закрытой учебной сети Отдела реабилитационных программ США, доступ к ограниченному количеству интернет-сайтов. На устройствах заключенные хранили свои учебные материалы. Теперь вся эта информация для них потеряна.

Неразумно было ставить под угрозу образование людей, находящихся в строго контролируемой среде. Возможно, в ближайшее время студентам вернут или заменят их ноутбуки с оригинальными файлами. Однако вряд ли кто-то из заключенных вообще знал о взломе Securebook 5 и о том, как можно использовать Ubuntu MATE.

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