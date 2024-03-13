В Крыму придумали новый снаряд для ВС РФ: взрывает и выводит из строя радиоэлектронику

Инженеры заявили, что новая боевая часть может бить по самолетам и вертолетам на стоянках, зенитным и оперативно-тактическим ракетным комплексам.

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В оккупированном Крыму инженеры из Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова (Севастополь) получили патент на изобретение под названием "боевая часть боеприпаса комбинированного действия". Как утверждают разработчики, она поможет не только уничтожать технику ВСУ, но и выводить из строя электронные системы, передает ТАСС.

Инженеры подчеркивают, что боевая часть несет три функции: осколочно-фугасного снаряда, зажигательного снаряда, и средства электромагнитного поражения. Они также сообщили, что эта новая боевая часть может быть установлена на 100-миллиметровые и 130-миллиметровые артиллерийские снаряды и на управляемые и неуправляемые типы ракет.

Информагентство отмечает, что снаряды нового типа могут применяться по самолетам и вертолетам, находящимся на земле, а также способны будут атаковать зенитные и оперативно-тактические ракетные комплексы. В Федеральном институте промышленной собственности, который выдал патент, сообщили, что данное устройство сможет повысить боеспособность ракет и других снарядов.

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В патентной документации указано, что боевая часть являет собой металлическую оболочку, содержащую взрывчатое вещество (какое — не указано, — ред.) и зажигательные элементы, которая при взрыве разлетается на множество осколков. Также устройство располагает взрывомагнитным кумулятивным генератором. Он и отвечает за вывод из строя радиоэлектронного оборудования. После того, как боевая часть взорвалась, зажигательные элементы могут сконтактировать с горючим, в результате чего начинается пожар.

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