В РФ улучшат самоприцеливающиеся снаряды: будут вычислять замаскированную бронетехнику

Российские инженеры уверяют, что их устройство сможет распознать бронетехнику, находящуюся на любой поверхности, а также будет работать в условиях активно-пассивных помех.

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Российское Научно-производственное объединение (НПО) "Импульс" заявило о создании устройства, координирующего систему прицеливания, применяемую в конструкции артиллерийских и реактивных снарядов, пишет информационное агентство ТАСС.

Данная система будет отвечать за обнаружение бронетехники. Стоит отметить, что разработка находится на уровне патента.

Российские инженеры отметили, что координатор (или обнаружитель) наземных целей будет не только идентифицировать их, но и давать команду атаковать. Они считают, что координатор можно будет интегрировать в любую систему самоприцеливающихся ракет.

В патентной документации говорится о том, что обнаружитель будет способен "вычислить" бронетехнику, находящуюся на любой поверхности — водной, снежной, ледяной, покрытой травой, лесом и пр. Они подчеркивают, что даже если поверхность будет иметь высокие отражательные свойства, устройство все равно справится с задачей. Также координатор сможет работать в условиях активно-пассивных помех.

ТАСС сообщает, что в НПО уже провели тестирование прототипа устройства, и пришли к выводу, что он справляется с обнаружением целей, находящихся на таких подстилающих поверхностях, как снег и высокая трава.

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