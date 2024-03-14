Ученые разработали беспроводную зарядку мощностью 100 кВт: зарядит электрокар за 20 минут

Устройство от ORNL имеет КПД 96% и на практике смогло зарядить электромобиль Hyundai Kona EV.

Related video

Ученые из Ок-Риджской национальной лаборатории США (ORNL) продемонстрировали работу беспроводной зарядки для электромобиля мощностью 100 кВт. Расстояние между зарядным устройством и авто составило 12,7 см, передает Interesting Engineering.

Несмотря на то, что производители электромобилей успешно внедрили зарядные устройства мощностью 250 кВт, существует также необходимость в бесконтактном подходе к зарядке, так как это намного удобнее для автовладельцев. Для нового зарядного устройства мощностью 120 кВт исследователи создали новую конструкцию катушки с карбидом кремния, чтобы создать компактную и легкую систему.

Данная технология работает точно так же, как беспроводные зарядки для потребительских устройств. Система преобразует энергию из сети в высокочастотный переменный ток, генерирует магнитное поле, которое передает мощность через воздушный зазор вторичному полю, расположенному на транспортном средстве. Затем происходит процесс преобразование мощности в постоянный ток, который аккумулируется батареей автомобиля.

Важно

Беспроводная зарядка для электромобилей — реальность: в каких моделях она появится (видео)

Исследователи использовали многофазные катушки электромагнитной связи с вращающимися магнитными полями. Система ORNL может выдавать 100 кВт с КПД 96% и на практике зарядить электромобиль Hyundai Kona EV.

"Наша технология обеспечивает плотность мощности в 8-10 раз выше, чем у традиционной технологии катушек, и может повысить уровень заряда батареи на 50% менее чем за 20 минут", — сказал Омер Онар, исследователь из ORNL, принимавший участие в работе. — "Это было достигнуто с помощью многофазных катушек электромагнитной связи, поскольку их конструкция обеспечивает максимальную плотность мощности при минимально возможном размере катушки. Вращающиеся магнитные поля, генерируемые этими катушками, повышают выходную мощность установки".

Ранее мы писали о том, что появилась беспроводная зарядка для дронов, но беспилотнику даже не надо на нее садиться. Теперь БПЛА можно заряжать прямо как смартфон оснащенный модулем беспроводной зарядки.