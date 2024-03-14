Учені розробили бездротову зарядку потужністю 100 кВт: зарядить електрокар за 20 хвилин

Пристрій від ORNL має ККД 96% і на практиці зміг зарядити електромобіль Hyundai Kona EV.

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Вчені з Ок-Ріджської національної лабораторії США (ORNL) продемонстрували роботу бездротової зарядки для електромобіля потужністю 100 кВт. Відстань між зарядним пристроєм і авто становила 12,7 см, передає Interesting Engineering.

Незважаючи на те, що виробники електромобілів успішно впровадили зарядні пристрої потужністю 250 кВт, існує також потреба в безконтактному підході до зарядки, оскільки це набагато зручніше для автовласників. Для нового зарядного пристрою потужністю 120 кВт дослідники створили нову конструкцію котушки з карбідом кремнію, щоб створити компактну і легку систему.

Ця технологія працює точно так само, як бездротові зарядки для споживчих пристроїв. Система перетворює енергію з мережі на високочастотний змінний струм, генерує магнітне поле, яке передає потужність через повітряний зазор вторинному полю, розташованому на транспортному засобі. Потім відбувається процес перетворення потужності в постійний струм, який акумулюється батареєю автомобіля.

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Дослідники використовували багатофазні котушки електромагнітного зв'язку з обертовими магнітними полями. Система ORNL може видавати 100 кВт з ККД 96% і на практиці зарядити електромобіль Hyundai Kona EV.

"Наша технологія забезпечує щільність потужності у 8-10 разів вищу, ніж у традиційній технології котушок, і може підвищити рівень заряду батареї на 50% менш ніж за 20 хвилин", — сказав Омер Онар, дослідник з ORNL, який брав участь у роботі. — "Це було досягнуто за допомогою багатофазних котушок електромагнітного зв'язку, оскільки їхня конструкція забезпечує максимальну щільність потужності за мінімально можливого розміру котушки. Обертові магнітні поля, що генеруються цими котушками, підвищують вихідну потужність установки".

Раніше ми писали про те, що з'явилася бездротова зарядка для дронів, але безпілотнику навіть не треба на неї сідати. Тепер БПЛА можна заряджати прямо як смартфон оснащений модулем бездротової зарядки.