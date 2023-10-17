Бездротова зарядка для електромобілів — реальність: у яких моделях вона з'явиться (відео)

Технологія WiTricity набирає обертів і компанія вже підписала договори з BMW, Geely, Hyundai й Tesla. Незабаром приєднаються й інші виробники.

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Компанія WiTricity, творець однойменної бездротової технології для зарядки електромобілів, оголосила на виставці MOVE America 2023, що її розробка скоро буде використовуватися в автомобілях Tesla, BMW, Geely, Hyundai та, можливо, інших автогігантів. Про це повідомляє портал PC Mag, журналісти якого поспілкувалися з представниками компанії на виставці.

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Продукт WiTricity є альтернативою стандартному зарядному пристрою рівня 2, який зазвичай використовується вдома і на громадських парковках. Він підключається до локального джерела живлення і являє собою підлогову індукційну пластину, що нагадує велику бездротову зарядку для смартфонів. Щойно автомобіль паркується над пластиною, енергія починає надходити в акумулятор. Для зручності водія інформація про місце розташування пластини та автомобіля виводиться на дисплей.

Точність "прицілювання" забезпечать спеціальні датчики Фото: Скриншот

На жаль, електромобілі, що вже вийшли з конвеєра, не можна модифікувати спеціальним модулем для бездротової зарядки — занадто дорого. Але на нових машинах уже має з'явиться відповідний датчик, вбудований в акумулятори, кажуть у WiTricity.

Майданчик для зарядки абсолютно безпечний для людей і тварин. Навіть якщо кішка пройде по майданчику в момент заряджання авто, то нічого страшного не станеться — зарядні пристрої працюють набагато нижче за радіочастоти, що є навколо нас, тож можуть проходити крізь об'єкти та людське тіло без жодної взаємодії та не заподіюючи жодної шкоди, кажуть розробники.

Контролювати процес заряджання можна через смартфон Фото: Скриншот

Щодо ціни, то, звісно, на початковому етапі подібна функція коштуватиме додаткових грошей і постачатиметься тільки разом із моделями преміумкласу. Але, як стверджують у компанії, у міру того, як бездротові зарядки для електрокарів ставатимуть популярнішими, технологія значно подешевшає, як і пристрої на її основі. Поки що розробники планують пропонувати бездротову зарядку як додаткову функцію поряд з акумуляторами збільшеної ємності або системою автопілота.

Як працює бездротова зарядка WiTricity

Раніше Фокус повідомляв, що була представлена бездротова платформа Quaze DSTOW для дронів. Платформу встановлюють у будь-яке зручне місце, навіть на броньовик, і вона дає змогу підживити акумулятори одразу кількох безпілотників.