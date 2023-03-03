Черепашача швидкість: повна зарядка електропікапа Hummer займе більш ніж тиждень (відео)

Електромобіль Hummer EV шокував низькою швидкістю заряджання. У важкого пікапа занадто велика батарея.

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Щоб зарядити новий GMC Hummer EV у домашніх умовах, може знадобитися кілька днів або навіть тиждень. Такого висновку дійшов новий власник пікапа. Про це пише сайт Nextcar.

[ + – ] Зарядка пікапа на 51% зайняла 5 днів Фото: скриншот / YouTube

Американець розповідає, що підключив електромобіль Hummer до домашньої електромережі в неділю вранці. На той момент батарею було заряджено на 49%, і бортовий комп'ютер підрахував, що авто повністю зарядиться до вечора п'ятниці. Тобто для зарядки електрокара на 51% знадобилося б 5 днів, а повна зарядка з 20% до 100% зайняла понад тиждень.

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Акумуляторна батарея GMC Hummer EV дуже велика (212 кВт∙год), а швидкість зарядки склала всього 1 кВт∙год. Зумовлено це тим, що в США електрокар Hummer заряджали від 120-вольтної електромережі. Від розетки на 220 або 380 вольт швидкість буде вдвічі більша, але навіть якщо вона досягне 3 кВт∙год, то все одно знадобиться 2 дні та 8 годин.

Тому власникам Hummer та інших електрокарів із великими батареями рекомендують одразу встановлювати в будинку спеціальний зарядний пристрій на 11 або 22 кВт∙год. І тут зарядка займе 20 і 10 годин відповідно.

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