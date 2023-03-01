Чудовий порятунок: електромобіль Rivian витяг 17-тонну фуру, що застрягла в багнюці (відео)

Електропікап Rivian R1T оснащений чотирма двигунами на 835 к. с. і 1230 Нм, а також повним приводом із функцією векторизації тяги. Це дозволяє йому буксирувати навіть вантажні автомобілі.

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Новий Rivian R1T продемонстрував свої здібності в екстремальній ситуації. Електромобіль зміг витягнути пікап, що застряг в бруді, і величезний автопоїзд. Відео рятування машин опублікував власник Rivian Майло Фаулер.

Інцидент стався в американському штаті Юта. Через ожеледицю пікап та автопоїзд злетіли з траси і застрягли в багнюці посеред степу. Власними силами водії не змогли звільнитися.

Майло Фаулер проїжджав повз своїм Rivian R1T і вирішив допомогти. Спочатку він витяг із грязьової пастки пікап – це виявилося легко.

Потім американець взявся до фури. Зрушити з місця автопоїзд вагою понад 17 тонн було непросто, і з першого разу це не вдалося. Однак електрокар Rivian R1T все ж таки впорався і з цим завданням і зміг відбуксувати вантажівку з причепом на асфальт.

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Порятунок виявився успішним, насамперед, завдяки тягучій силовій установці авто. Пікап Rivian R1T оснащений чотирма електромоторами, що сумарно видають 835 к. с. та 1230 Нм. До того ж повний привід доповнений системою векторизації тяги, що дозволяє правильно її розподілити при буксируванні. У паспортних даних зазначено, що електрокар може буксирувати причіп вагою 5 тонн.

Раніше Фокус повідомляв, що перший електромобіль Rivian R1T вже з'явився і в Києві.

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