На продаж виставлений єдиний у своєму роді позашляховик "Україна" (відео)

Позашляховик "Україна" важить 4,5 тонни та розрахований на сім осіб. Автомобіль оснащений турбодизелем Mercedes-Benz потужністю 150 к. с.

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У Тернопільській області продається унікальний позашляховик "Україна". За нього планують виручити 50 000 доларів та придбати на ці кошти три авто для ЗСУ. Про це йдеться у сюжеті каналу ІНТБ.

[ + – ] Величезний автомобіль важить 4,5 тонн Фото: скриншот / YouTube

Автомобіль виставив на продаж його творець — майстер Юрій Кордупель. Разом із сином він працював над позашляховиком 5 років, а потім активно випробовував його на бездоріжжі та в Карпатах.

"Україна" побудована на шасі вантажівки ГАЗ-66, у нього ж запозичені й двері. Величезний автомобіль важить 4,5 тонни.

[ + – ] Салон позашляховика оброблений шкірою Фото: скриншот / YouTube

Салон позашляховика розрахований на сім осіб, а в його оздобленні використано шкіру. Оснащення враховує кондиціонер, люк, камеру заднього виду та електросклопідйомники.

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Автомобіль "Україна" оснащений 4,2-літровим 150-сильним турбодизелем Mercedes-Benz. Він здатний розвинути 90 км/год та витрачає 17 л на 100 км.

Саморобне авто зареєстроване й отримало номери. Юрій Кордупель спочатку хотів залишити машину собі, але війна змусила його змінити плани. Зараз майстер будує на замовлення ще один такий позашляховик.

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