На продажу выставлен единственный в своем роде внедорожник "Украина" (видео)

Внедорожник "Украина" весит 4,5 тонны и рассчитан на семь человек. Автомобиль оснащен турбодизелем Mercedes-Benz мощностью 150 л. с.

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В Тернопольской области продается уникальный внедорожник "Украина". За него планируют выручить 50 000 долларов и приобрести на эти средства три авто для ВСУ. Об этом идет речь в сюжете канала ИНТБ.

[ + – ] Огромный автомобиль весит 4,5 тонн Фото: скриншот / YouTube

Автомобиль выставил на продажу его создатель – мастер Юрий Кордупель. Вместе с сыном он работал над внедорожником 5 лет, а затем активно испытывал его на бездорожье и в Карпатах

"Украина" построена на шасси грузовика ГАЗ-66, у него же позаимствованы и двери. Огромный автомобиль весит 4,5 тонн.

[ + – ] Салон внедорожника отделан кожей Фото: скриншот / YouTube

Салон внедорожника рассчитан на семь человек, а в его отделке использована кожа. Оснащение включает кондиционер, люк, камеру заднего вида и электростеклоподъемники.

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Автомобиль "Украина" оснащен 4,2-литровым 150-сильным турбодизелем Mercedes-Benz. Он способен развить 90 км/ч и расходует 17 л на 100 км.

Самодельное авто зарегистрировано и получило номера. Юрий Кордупель изначально хотел оставить машину себе, но война заставила его поменять планы. Сейчас мастер строит под заказ еще один такой внедорожник.

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