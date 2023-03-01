Чудесное спасение: электромобиль Rivian вытянул застрявшую в грязи 17-тонную фуру (видео)

Электропикап Rivian R1T оснащен четырьмя моторами на 835 л. с. и 1230 Н∙м, а также полным приводом с функцией векторизации тяги. Это позволяет ему буксировать даже грузовые авто.

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Новый Rivian R1T продемонстрировал свои способности в экстремальной ситуации. Электромобиль смог вытащить застрявшие в грязи пикап и огромный автопоезд. Видео спасения машин опубликовал владелец Rivian Майло Фаулер.

Инцидент имел место в американском штате Юта. Из-за гололеда пикап и автопоезд слетели с трассы и застряли в грязи посреди степи. Своими силами водители не смогли освободиться.

Майло Фаулер проезжал мимо на своем Rivian R1T и решил помочь. Сначала он вытащил из грязевой ловушки пикап – это оказалось легко.

Затем американец взялся за фуру. Сдвинуть с места автопоезд весом более 17 тонн было непросто и с первого раза это не удалось. Однако электрокар Rivian R1T все же справился и с этой задачей и смог отбуксировать грузовик с прицепом на асфальт.

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Спасение оказалось успешным, в первую очередь, благодаря тяговитой силовой установке авто. Пикап Rivian R1T оснащен четырьмя электромоторами, суммарно выдающими 835 л. с. и 1230 Н∙м. К тому же, полный привод дополнен системой векторизации тяги, что позволяет правильно ее распределить при буксировке. В паспортных данных указано, что электрокар может буксировать прицеп весом 5 тонн.

Ранее Фокус сообщал, что первый электромобиль Rivian R1T уже появился и в Киеве.

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