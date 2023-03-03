Черепашья скорость: полная зарядка электропикапа Hummer займет больше недели (видео)

Электромобиль Hummer EV шокировал низкой скоростью зарядки. У тяжелого пикапа слишком большая батарея.

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Чтобы зарядить новый GMC Hummer EV в домашних условиях, может понадобиться несколько дней или даже неделя. К такому заключению пришел новоиспеченный владелец пикапа. Об этом пишет сайт Nextcar.

[ + – ] Зарядка пикапа на 51% заняла 5 дней Фото: скриншот / YouTube

Американец рассказывает, что подключил электромобиль Hummer к домашней электросети в воскресенье утром. На тот момент батарея была заряжена на 49% и бортовой компьютер подсчитал, что авто полностью зарядится к вечеру пятницы. То есть, для зарядки электрокара на 51% понадобилось бы 5 дней, а полная зарядка с 20% до 100% заняла был более недели.

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Аккумуляторная батарея GMC Hummer EV очень большая (212 кВт∙ч), а скорость зарядки составила всего 1 кВт∙ч. Обусловлено это тем, что в США электрокар Hummer заряжали от 120-вольтной электросети. От розетки на 220 или 380 вольт скорость будет вдвое больше, но даже даже если она достигнет 3 кВт∙ч, то все равно понадобится 2 дня и 8 часов.

Поэтому владельцам Hummer и других электрокаров с большими батареями рекомендуют сразу устанавливать в доме специальное зарядное устройство на 11 или 22 кВт∙ч. В этом случае зарядка займет 20 и 10 часов, соответственно.

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