Зарядить дрони просто в бою: представлено бездротову платформу Quaze DSTOW (відео)

Quaze DSTOW встановлюється в будь-яке зручне місце, навіть на броньовик, і дає змогу підживити акумулятори одразу кількох безпілотників.

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Канадська компанія Quaze Technologies, що займається розробкою бездротових зарядних пристроїв, представила на військовій конференції AUSA в США спеціальний майданчик Quaze DSTOW для бездротового заряджання невеликих дронів прямо на полі бою. Про це повідомляє портал UST.

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Спеціальний майданчик DSTOW розшифровується як Drone Swarm Tactical OverWatch (Тактичне спостереження за роєм дронів) і був представлений у складі інноваційного портфоліо військового виробника Rheinmentall, який встановив його як приклад на свій безпілотний транспорт Mission Master SP. Майданчик дає змогу не тільки заряджати безпілотники, а й координувати їхні дії.

Бездротову зарядну платформу встановили на Mission Master SP Фото: Скриншот

Причому, як стверджують у компанії, Quaze DSTOW абсолютно універсальна і може підзарядити акумулятори будь-яких моделей, які оснащені бездротовою зарядкою. Це дуже важливо на фронті, адже велика кількість дротів дуже заважає бійцям.

Універсальність Quaze DSTOW полягає так само в способі використання. Платформу можна покласти просто на землю і використовувати як маленький аеродром для дронів, а можна встановити на будь-яку транспортну платформу і запускати безпілотники прямо в русі.

Платформу можна встановити на транспорт або просто розташувати на землі Фото: Скриншот

Бездротова технологія зарядки Quaze DSTOW, заснована на магнітному резонансі, пропонує безпечне, надійне і безшовне рішення для ефективного заряджання декількох БПЛА, а потенційні способи її застосування в армії величезні. Компанія Quaze спроєктувала і розробила свою напівпровідникову об'ємну платформу відповідно до відповідних стандартів електромагнітних завад (EMI) та електромагнітної сумісності (EMC).

Ксав'є Бідо, генеральний директор Quaze Technologies, сказав: "Ми були приголомшені кількістю військових експертів, яким сподобалася наша бездротова платформа. Разом з Rheinmetall ми вже продемонстрували одне конкретне застосування для зарядки встановивши її на роботизований транспорт Mission Master SP. Однак ми вже працюємо і над іншими концепціями нашого пристрою і скоро їх представимо для оцінки військовими".

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