Зарядит дроны прямо в бою: представлена беспроводная платформа Quaze DSTOW (видео)

Quaze DSTOW устанавливается в любое удобное место, даже на броневик, и позволяет подпитать аккумуляторы сразу нескольких беспилотников.

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Канадская компания Quaze Technologies, занимающаяся разработкой беспроводных зарядных устройств, представила на военной конференции AUSA в США специальную площадку Quaze DSTOW для беспроводной зарядки небольших дронов прямо на поле боя. Об этом сообщает портал UST.

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Специальная площадка DSTOW расшифровывается как Drone Swarm Tactical OverWatch (Тактическое наблюдение за роем дронов) и была представлена в составе инновационного портфолио военного производителя Rheinmentall, который установил ее в качестве примера на свой беспилотный транспорт Mission Master SP. Площадка позволяет не только заряжать беспилотники, но и координировать их действия.

Беспроводную зарядную платформу установили на Mission Master SP Фото: Скриншот

Причем, как утверждают в компании, Quaze DSTOW абсолютно универсальная и может подзарядить аккумуляторы любых моделей, которые оснащены беспроводной зарядкой. Это очень важно на фронте, ведь большое количество проводов очень мешает бойцам.

Универсальность Quaze DSTOW состоит так же в способе использования. Платформу можно положить просто на землю и использовать как маленький аэродром для дронов, а можно установить на любую транспортную платформу и запускать беспилотники прямо в движении.

Платформу можно установить на транспорт или просто расположить на земле Фото: Скриншот

Беспроводная технология зарядки Quaze DSTOW, основанная на магнитном резонансе, предлагает безопасное, надежное и бесшовное решение для эффективной зарядки нескольких БПЛА, а потенциальные способы ее применения в армии огромны. Компания Quaze спроектировала и разработала свою полупроводниковую объемную платформу в соответствии с соответствующим стандартам электромагнитных помех (EMI) и электромагнитной совместимости (EMC).

Ксавье Бидо, генеральный директор Quaze Technologies, сказал: "Мы были ошеломлены количеством военных экспертов, которым понравилась наша беспроводная платформа. Вместе с Rheinmetall мы уже продемонстрировали одно конкретное применение для зарядки установив ее на роботизированный транспорт Mission Master SP. Однако мы уже работаем и над другими концепциями нашего устройства и скоро их представим для оценки военными".

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