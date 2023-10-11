Появилась новая версия "боевых комаров" Black Hornet 4: как они помогут разведке ВСУ (видео)

Миниатюрные дроны получили новую камеру, тепловизор и улучшенный аккумулятор.

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Компания Teledyne FLIR Defense на конференции AUSA в США показала свой новый миниатюрный дрон Black Hornet 4, предыдущие версии которого ВСУ успешно используют для борьбы с российскими оккупантами. Об этом сообщает sUAS News.

Black Hornet 4 представляет собой следующее поколение легких нанодронов, созданное на основе своего предшественника и обеспечивающее улучшенную скрытую ситуационную осведомленность для небольших подразделений. Малютку оснастили новой 12-мегапиксельной дневной камерой с превосходными характеристиками при слабом освещении, а также новым тепловизором высокого разрешения, которые обеспечивают оператору четкую картинку при любых условиях. Black Hornet 4 весит всего 70 граммов, имеет время полета более 30 минут, дальность полета более двух километров и может летать при сильных порывах ветра 20 км/ч. Летные характеристики были улучшены за счет новых возможностей усовершенствованной батареи.

По сравнению с небольшими квадрокоптерами типа Mavic, Black Hornet 4 имеет чрезвычайно низкую визуальную и звуковую заметность, что позволяет ему выявлять угрозы днем ​​и ночью, не будучи обнаруженным противником. Black Hornet 4, способный запускаться менее чем за 20 секунд и хорошо подходит для миссий в условиях отсутствия GPS. Он может использоваться для быстрого определения целей за пределами прямой видимости (например, залетать в здания и вести разведку в них) и оценки воздействия оружия противника в режиме реального времени.

Компания FLIR Defense поставила более 20 000 систем Black Hornet PRS военным и силам безопасности более чем в 40 странах. Эти дроны есть и у вооруженных сил Украины, благодаря постоянным поставкам западных союзников. Дроны Black Hornet в настоящее время используются в Украине за счет пожертвований правительств Великобритании и Норвегии, где они успешно выполнили многочисленные миссии в самых суровых условиях.

Ранее Фокус рассказывал, что в России якобы создали дрон-разведчик весом 21 г. Российские конструкторы не скрывают, что делают удешевленные версии норвежских Black Hornet, способные летать всего 4 минуты.