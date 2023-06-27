Боевые комары не дают покоя: в России якобы создали дрон-разведчик весом 21 г

Российские конструкторы не скрывают, что делают удешевленные версии норвежских Black Hornet, способные летать всего 4 минуты.

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В России инженеры разработали миниатюрный разведывательный беспилотник "Вектор-75". Об этом российскому агентству "ТАСС" сообщили в конструкторском бюро "Беспилотное авиастроение".

Дрон Вектор-75: заявленные характеристики

По словам разработчиков, "Вектор-75" весит всего 21 г без полезной нагрузки и 32 г в снаряженном состоянии. В зависимости от типа установленного оборудования, время полета колеблется от 4 до 7 мин., расстояние — до 1,2 км. Дрон в режиме реального времени передает изображение на пульт оператора или очки виртуальной реальности. Работающий "Вектор-72" якобы почти невозможно услышать в 15 м.

Российские конструкторы не скрывают, что вдохновлялись летательным аппаратом Black Hornet от норвежской компании Prox Dynamics (сейчас принадлежит Teledyne Flir), которым пользуются подразделения НАТО, и решили создать его дешевую копию. Если западный беспилотник стоит около $200 тыс., то россияне обещают делать базовую версию за 70 000 рублей (около $822), меняя цену в зависимости от конструкции и степени зашиты.

"Аппарат подобного назначения должен быть в большей степени одноразовым, так как современные системы РЭБ ведут довольно успешную борьбу с подобными БПЛА", — отметили в "Беспилотном авиастроении".

Применять российский дрон предлагают для ведения разведки в городской местности или лесу. Как вариант, военные могут запустить "Вектор-75", чтобы безопасно обнаружить огневые точки противника, снайперов и противотанковые комплексы перед тем, как штурмовать район. Впрочем, пока ОКБ не показало ни одного видео или даже фото своего летательного аппарата.

Дороже, но лучше: чем хорош Black Hornet

Стоит отметить, что Black Hornet тоже весит 32 г, но может летать до 25 мин., то есть в 3 раза дольше заявленного времени действия "Вектор-72". При этом дальность связи у норвежского дрона тоже существенно больше — 2 км, сигнал передается по защищенному каналу, а видеофайлы записываются на SD-карту. Помимо обычной камеры, Black Hornet оснащен тепловизором, поэтому может работать даже ночью, а при необходимости — включает фонарик.

Комплект стоимостью $195-200 включает два беспилотных вертолета, а планшет и контроллер, позволяющий управлять БПЛА одной рукой. Дроны перемещаются в удобном и компактном кейсе, одновременно служащим зарядной станцией. Все вместе весит всего 1,3 кг, поэтому не обременяет военных на поле боя. Эти возможности вполне оправдывают высокую цену.

Ранее писали, как беспилотники Black Hornet помогут Украине во время контрнаступления в 2023 году. Еще год назад такие дроны ВСУ передали Норвегия и Великобритания.

В феврале россияне заявили о разработке дронов "Шмель" по аналогии с Black Hornet. В Центре компетенций беспилотных летательных аппаратов якобы уже создали прототип весом 85 г, который разгоняется до 25 км/ч, но до сих пор его не показали.