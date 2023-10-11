З'явилася нова версія "бойових комарів" Black Hornet 4: як вони допоможуть розвідці ЗСУ (відео)

Мініатюрні дрони отримали нову камеру, тепловізор і поліпшений акумулятор.

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Компанія Teledyne FLIR Defense на конференції AUSA у США показала свій новий мініатюрний дрон Black Hornet 4, попередні версії якого ЗСУ успішно використовують для боротьби з російськими окупантами. Про це повідомляє sUAS News.

Black Hornet 4 являє собою наступне покоління легких нанодронів, створене на основі свого попередника, що забезпечує поліпшену приховану ситуаційну обізнаність для невеликих підрозділів. Крихітку оснастили новою 12-мегапіксельною денною камерою з чудовими характеристиками при слабкому освітленні, а також новим тепловізором з високою роздільною здатністю, які забезпечують оператору чітку картинку за будь-яких умов. Black Hornet 4 важить всього 70 грамів, має час польоту понад 30 хвилин, дальність польоту понад два кілометри та може літати при сильних поривах вітру 20 км/год. Льотні характеристики були поліпшені шляхом нових можливостей вдосконаленої батареї.

Порівняно з невеликими квадрокоптерами на кшталт Mavic, Black Hornet 4 має надзвичайно низьку візуальну та звукову помітність, що дає йому змогу виявляти загрози вдень і вночі, не будучи виявленим противником. Black Hornet 4, здатний запускатися менш ніж за 20 секунд і добре підходить для місій в умовах відсутності GPS. Його можна використовувати для швидкого визначення цілей за межами прямої видимості (наприклад, залітати в будівлі та вести розвідку в них) і оцінки впливу зброї противника в режимі реального часу.

Компанія FLIR Defense поставила понад 20 000 систем Black Hornet PRS військовим і силам безпеки більш ніж у 40 країнах. Ці дрони є й у збройних сил України, завдяки постійним поставкам західних союзників. Дрони Black Hornet нині використовуються в Україні шляхом пожертвувань урядів Великої Британії та Норвегії, де вони успішно виконали численні місії в найсуворіших умовах.

Раніше Фокус розповідав, що в Росії нібито створили дрон-розвідник вагою 21 г. Російські конструктори не приховують, що роблять здешевлені версії норвезьких Black Hornet, здатні літати лише 4 хвилини.