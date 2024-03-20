Google будет блокировать миллионы входящих писем: кого коснутся эти изменения

ИИ Gmail предотвращает попадание в почтовые ящики пользователей более 99,9% спамовых, фишинговых и содержащих вредоносное ПО электронных писем, но усилий нейросети недостаточно.

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Новые правила безопасности Gmail вступят в силу через 12 дней. Нововведения могут привести к тому, что миллионы писем не дойдут до адресатов, предупреждает издание Forbes.

С апреля вступят в силу новые правила Google, согласно которым часть входящей почты может быть заблокирована. В компании отмечают, что начиная с 2024 года отправителей массовых рассылок строже проверяют на наличие спама и требуют от них условий легкой отписки для удобства пользователей.

Согласно внутренней статистике Google, искусственный интеллект (ИИ) Gmail предотвращает попадание в почтовые ящики пользователей более 99,9% спамовых, фишинговых и содержащих вредоносное ПО электронных писем. Если говорить конкретно, то ИИ блокирует примерно 15 млрд электронных писем в день. Но почему в таком случае возникла необходимость в новых правилах безопасности? В компании говорят, что усилий ИИ недостаточно, и по-прежнему нежелательные и потенциально опасные письма доходят до адресатов и вредят им.

Новые правила нацелены непосредственно на массовых отправителей, которые ежедневно отправляют не менее 5 000 сообщений на адреса Gmail. Это число рассчитывается на основе электронных писем, отправленных с одного и того же основного домена, независимо от количества используемых субдоменов. Важно отметить, что для того, чтобы получить статус массового отправителя, лимит в 5 000 должен быть достигнут один раз в 24 часа.

Новые правила будут применены к отправителям, которые шлют рассылки как на учетные записи Google Workspace, так и на личные учетные записи Gmail, так как Google стремится повысить безопасность на стороне отправителя и усилить контроль пользователей над тем, что попадает в их почтовые ящики. Ввод этих требований должно снизить риск кражи данных злоумышленниками.

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