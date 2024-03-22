"Просить маму не нужно": в "Дії" появились дипломы об образовании

Глава Минцифры Михаил Федоров отметил, что в будущем в онлайн-формате появятся и приложения к дипломам. Для того, чтобы увидеть свой диплом в "Дії", ее нужно обновить.

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В приложении "Дія" появились образовательные документы. Об этом 22 марта сообщил в соцсетях министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Да, это означает, что больше не нужно искать по ящикам аттестаты и просить маму помочь найти диплом. И не надо волноваться, если выехали за границу и забыли дома диплом, потому что все образовательные документы уже под рукой — в "Дії"", — заявил он.

В частности, в приложении "Дія" появились такие документы как:

свидетельство о базовом среднем образовании;

аттестат/свидетельство о полном общем среднем образовании;

свидетельство о присвоении (повышении) рабочей квалификации;

диплом квалифицированного рабочего;

диплом профессионального младшего бакалавра;

диплом младшего специалиста;

диплом младшего бакалавра;

диплом бакалавра;

диплом специалиста;

диплом магистра;

диплом доктора философии;

диплом доктора искусства.

"Обновите "Дію", и документы подтянутся автоматически, но при условии, что они есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Работаем, чтобы впоследствии были и приложения", — отметил Федоров.

Он добавил, что образовательные документы онлайн могут понадобиться для поступления в вуз или устройства на работу.

Напомним, 22 марта в Украине произошли массовые сбои интернета из-за массированного обстрела ВС РФ. Больше всего это почувствовали жители Харьковской области.

Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, что Украина могла бы изготовить за год два миллиона беспилотников. Однако на такое количество контрактов не хватает денег.