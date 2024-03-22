"Просити маму не потрібно": у "Дії" з'явились дипломи про освіту
Голова Мінцифри Михайло Федоров зазначив, що в майбутньому у застосунку з’являться і додатки до дипломів. Для того, щоб побачити свій диплом у "Дії", її потрібно оновити.
У застосунку "Дія" з’явились освітні документи. Про це 22 березня повідомив у соцмережах міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати й просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою — в "Дії"", — заявив він.
Зокрема, у застосунку "Дія" з’явились такі документи як:
- свідоцтво про базову середню освіту;
- атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;
- свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;
- диплом кваліфікованого робітника;
- диплом фахового молодшого бакалавра;
- диплом молодшого спеціаліста;
- диплом молодшого бакалавра;
- диплом бакалавра;
- диплом спеціаліста;
- диплом магістра;
- диплом доктора філософії;
- диплом доктора мистецтва.
"Оновіть "Дію", і документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Працюємо, щоб згодом були й додатки", — зазначив Федоров.
Він додав, що освітні документи онлайн можуть знадобитись для вступу до вишу або влаштування на роботу.
Нагадаємо, 22 березня в Україні сталися масові збої інтернету через масований обстріл ЗС РФ. Найбільше це відчули жителі Харківської області.
Голова Мінцифри Михайло Федоров розповів, що Україна могла б виготовити за рік два мільйони безпілотників. Однак на таку кількість контрактів бракує грошей.