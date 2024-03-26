Война роботов возможна в ближайшие годы: армия США готовится к борьбе с машинами

Военные США считают, что должны интегрировать роботов и ИИ во все процессы, чтобы ни в чем не уступать Китаю.

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Армия США недавно провела крупных учения, известные как "Проект Конвергенция" (Project Convergence), по итогу которых командование сделало вывод, что в будущем солдаты станут больше полагаться на машины, и это снизит риски для их жизней, пишет Defense news.

Чтобы интеграция человека и машины работала должным образом, в ее основе должна лежать функциональная и удобная для пользователя сеть, защищенная от кибератак, а также системы с необходимым уровнем автономии.

Что касается учений "Проект Конвергенция", то они дали возможность увидеть, какие системы работают, а какие нет, пока армия готовится к борьбе с противником вроде Китая, обладающим передовыми возможностями. В ходе Project Convergence армия буквально наводнила поле боя роботами, датчиками и другими машинами, предназначенными для помощи солдатам в сложных ситуациях. В эксперименте участвовали воздушные и наземные роботы с реконфигурируемой полезной нагрузкой, системы противодействия дронам и излучатель-приманка, который имитирует радиочастотный трафик, чтобы сбить с толку врага. Всего военные использовали более 240 технологий, включая возможности союзных вооруженных сил Великобритании, Канады, Австралии, Франции и Японии.

Бюджетный запрос на 2025 финансовый год знаменует собой первый случай, когда армия включила финансирование для формирований, в состав которых входят люди и роботы также называемых H-MIF. На первый этап, который обеспечит первоначальную возможность интеграции человека и машины в пехотные и бронетанковые формирования, потребуется 33 миллиона долларов. Согласно бюджетным документам, армия хочет, чтобы машины в этих новых формированиях снизили риски и предоставили солдатам дополнительную информацию для принятия решений.

По мнению Александра Миллера, технического директора начальника штаба армии генерала Рэнди Джорджа, то, что военные будут все больше полагаться на роботов, — это неизбежная реальность. Иначе США рискуют радикально отстать от противников, которые также развивают концепцию интеграции человека и машины.

Миллер также подчеркнул, что военный опыт ВСУ очень помогает американцам понять, как еще можно усовершенствовать роботизированные платформы для атак, минирования, разминирования и пр. Несмотря на то, что случаются сбои и роботы могут не попасть по цели или не выстрелить вовсе, или остановиться, двигаться не в ту сторону, все равно их использование поможет сохранить жизни многих людей.

Армия также должна убедить Конгресс упростить процесс закупок, чтобы военные могли оперативно приобретать те или иные технологии, чтобы лучше реагировать на нужды солдат, быстро закупая определенное оборудование. Миллер сказал, что еще одним потенциальным препятствием является то, что в США производится недостаточное количество компонентов. Поэтому приходится закупать те детали, которые произведены противником.

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Бенджамин Дженсен, старший научный сотрудник аналитического центра Центра стратегических и международных исследований, оптимистично настроен в отношении интеграции человека и машины, но это может занять больше времени, чем ожидает армейское командование.

"Большинство людей переоценивают скорость, с которой можно разрабатывать новые концепции даже на основе проверенных технологий", — сказал он. — "Часто для создания совершенно новых формирований и структур требуются годы после большой войны".

Ранее мы писали, что армия США останется без передовых чипов "для обороны и разведки", т.к. Пентагон пожалел денег и отказался выдавать грант компании Intel в размере 2,5 млрд долларов США на производство полупроводников для нужд военных.