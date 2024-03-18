Армия США испытала дроны Ghost-X с повышенной автономностью и машинным зрением

Благодаря двум батареям беспилотник имеет повышенные характеристики автономности и грузоподъемности. Также он очень компактен в сложенном состоянии благодаря модульной конструкции.

Related video

Армия США испытала дроны Ghost-X, разработанные компанией Anduril Industries, отличающейся автономностью, компактностью и машинным зрением. Об этом сообщает сайт Army Recognition.

С 23 февраля по 20 марта 2024 года армия США оценивала беспилотную летательную систему Ghost-X. Дрон является последним достижением в серии автономных беспилотных летательных аппаратов Ghost, предназначенных для выполнения наиболее тяжелых миссий разведки, охраны безопасности и защиты.

Важно

Anduril анонсировала датчики Iris с ИИ: смогут найти сотни дронов при плохих условиях

Беспилотники Ghost-X выделяются своей портативностью и простотой развертывания в разных рабочих средах. Разработанная для экспедиционного использования система состоит в тонкий футляр для винтовки или тактический мягкий футляр, позволяющий одному оператору собрать и подготовить его к полету менее чем за две минуты без использования инструментов. Этот удобный дизайн дополняется долговечностью, поскольку Ghost-X демонстрирует способность летать в сложных погодных условиях.

В основе технологии Ghost-X лежит расширенная автономность. Оснащенный бортовым компьютером и алгоритмами машинного зрения дрон автономно обнаруживает, классифицирует и отслеживает интересные объекты, разумно ориентируясь на местности и воздушном пространстве. Эта автономия имеет решающее значение для тактических операций, где скорость и точность информации могут изменить ситуацию.

Дизайн Ghost-X обеспечивает различные профили полета, балансируя эффективное зависание и крейсерские возможности. В сочетании с мощной грузоподъемностью и пониженной акустической сигнатурой Ghost-X подходит для многофункциональных операций в различных условиях. Его модульная конструкция обеспечивает большую гибкость в установлении полезной нагрузки, что позволяет операторам приспосабливать беспилотник к разным миссиям.

Ghost X имеет летнее время 75 минут, что делает его пригодным для длительных операций. Благодаря радиусу действия 25 км дрон может преодолевать значительные расстояния без необходимости зарядки или дозаправки. Ghost X может перевозить полезную нагрузку до 9 кг, что является важной особенностью для миссий, требующих транспортировки оборудования или материалов. Оснащенный двойными батареями и весом 25 кг, он относительно невелик для устройства с его возможностями, гарантируя его быстрое и эффективное развертывание в полевых условиях. Комбинация выносливости, дальности действия и грузоподъемности делает Ghost X универсальным инструментом для широкого спектра военных применений.

Проект Capstone 4, в рамках которого были испытаны дроны, является платформой для оценки того, как такие технологии могут быть интегрированы в усилия армии США по модернизации.

Напомним, в сентябре американская технологическая компания Anduril Industries представила беспилотников Ghost-X на выставке DSEI 2023 в Лондоне. Дизайн дрона разрабатывали с учетом пожеланий и замечаний Министерства обороны Великобритании и других заказчиков Ghost, в частности, ВВС США, Корпуса морской пехоты США и Командование специальных операций США. Ghost-X – это БПЛА "группы 2". Такие дроны весят менее 25 килограммов и работают на высоте около 1 километра. Модификация заключалась в добавлении второй батареи, что повлекло за собой рост автономности и грузоподъемности.