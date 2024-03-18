Армія США випробувала дрони Ghost-X з підвищеною автономністю та машинним зором

Завдяки двом батареям безпілотник має підвищені показники автономності та вантажності. Також він дуже компактний у складеному стані завдяки модульній конструкції.

Related video

Армія США випробувала дрони Ghost-X, розроблений компанією Anduril Industries, який відрізняється автономністю, компактністю та машинним зором. Про це повідомляє сайт Army Recognition.

З 23 лютого по 20 березня 2024 року армія США оцінювала безпілотну літальну систему Ghost-X. Дрон є останнім досягненням у серії автономних безпілотних літальних апаратів Ghost, призначених для виконання найсуворіших місій розвідки, безпеки та захисту.

Важливо

Anduril анонсувала датчики Iris зі ШІ: зможуть знайти сотні дронів у повітрі за поганих умов

Безпілотники Ghost-X виділяються своєю портативністю та простотою розгортання у різних робочих середовищах. Розроблена для експедиційного використання, система складається в тонкий футляр для гвинтівки або тактичний м’який футляр, що дозволяє одному оператору зібрати та підготувати його до польоту менш ніж за дві хвилини без використання інструментів. Цей зручний дизайн доповнюється довговічністю, оскільки Ghost-X продемонструє здатність літати в складних погодних умовах.

В основі технології Ghost-X лежить розширена автономність. Оснащений бортовим комп’ютером та алгоритмами машинного зору, дрон автономно виявляє, класифікує та відстежує цікаві об’єкти, розумно орієнтуючись на місцевості та повітряному просторі. Ця автономія має вирішальне значення для тактичних операцій, де швидкість та точність інформації можуть змінити ситуацію.

Дизайн Ghost-X забезпечує різноманітні профілі польоту, збалансовуючи ефективне зависання та крейсерські можливості. У поєднанні з потужною вантажністю та зниженою акустичною сигнатурою Ghost-X підходить для багатофункціональних операцій у різноманітних умовах. Його модульна конструкція забезпечує велику гнучкість у встановленні корисного навантаження, що дозволяє операторам пристосовувати безпілотник до різних місій.

Ghost X має політний час 75 хвилин, що робить його придатним для тривалих операцій. Завдяки радіусу дії 25 км дрон може долати значні відстані без необхідності заряджання або дозаправлення. Ghost X може перевозити корисне навантаження до 9 кг, що є важливою особливістю для місій, які вимагають транспортування обладнання або матеріалів. Оснащений подвійними батареями та маючи вагу 25 кг, він є відносно невеликими для пристрою з його можливостями, гарантуючи його швидке та ефективне розгортання в польових умовах. Комбінація витривалості, дальності дії та вантажності робить Ghost X універсальним інструментом для широкого спектра військових застосувань.

Проєкт Capstone 4, у рамках якого випробували дрони, є платформою для оцінки того, як такі технології можуть бути інтегровані в зусилля армії США з модернізації.

Нагадаємо, у вересні американська технологічна компанія Anduril Industries представила безпілотники Ghost-X на виставці DSEI 2023 у Лондоні. Дизайн дрона розробляли з урахуванням побажань і зауважень Міністерства оборони Великої Британії та інших замовників Ghost, зокрема ВПС США, Корпусу морської піхоти США та Командування спеціальних операцій США. Ghost-X — це БПЛА "групи 2". Такі дрони важать менш ніж 25 кілограми та працюють на висоті близько 1 кілометра. Модифікація полягала у додаванні другої батареї, що спричинило зростання автономності та вантажності.