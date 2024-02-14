Anduril анонсувала датчики Iris зі ШІ: зможуть знайти сотні дронів у повітрі за поганих умов

Нові датчики здатні знаходити багато дронів та інших об'єктів у повітрі завдяки обробці даних ШІ. Вони передусім призначені бути "очами" великих БПЛА.

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Компанія Anduril анонсувала сімейство датчиків для літальних засобів Iris, які здатні виконувати інфрачервоний пошук та стеження за багатьма дронами у повітрі, попереджати про ракети, візуалізацію та націлювання. Про це повідомляє Forbes.

Iris – це електрооптичний інфрачервоний датчик. Такі пасивні датчики існують і використовуються на літаках протягом десятиліть, але система Anduril підтримує обробку на рівні пікселів для зменшення шуму та підвищення роздільної здатності. Потім застосовуються алгоритми штучного інтелекту, щоб допомогти з виявленням цілей і відстеженням у захаращеній сцені. Все це відбувається на платформі повітряного апарату в самому програмному забезпеченні датчика.

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Компанія каже, що датчики вже використовувалися на кількох різних літаках, і додала фотографію корпусу датчика Iris на літаку, що летить над береговою лінією.

"Ми розробили Iris насамперед для нових автономних систем без екіпажу. У міру того, як ці системи стануть більш поширеними, їм знадобляться доступні рішення пасивного зондування, які дозволять виявляти на великих відстанях і розрізняти сотні цілей одночасно в усіх областях, зберігаючи при цьому високу доступність і продуктивність у масштабі".

Обробка зображень Computational Pixel Imager (CPI) на основі штучного інтелекту, яку використовує Iris, базується на технології, розробленій в лабораторії в MIT. Стартап під назвою Copius Imaging, створений кількома провідними дослідниками з Массачусетського технологічного інституту, був заснований у 2017 році для комерціалізації CPI у сенсорі Wide-Area Infrared Sensing with Persistence (WISP).

Anduril придбала Copious Imaging у 2021 році та адаптувала WISP для використання з її системами протиповітряної оборони, виявлення загроз на морській поверхні та протидії вторгненням (безпека на кордоні та базі). Технологія CPI/WISP лежить в основі здатності Iris потенційно відстежувати сотні об’єктів одночасно, здатність, яка цінується все більше, оскільки в Україні та деяких частинах Близького Сходу з’явилися бойові середовища, насичені дронами.

Система все ще у стані розробки остаточної конфігурації, від якої буде залежати ціна. Виробник обіцяє відносно невелику вартість, модульність та пристосованість технології до масштабування виробництва.

В Україні теж розробляють засоби боротьби з дронами. Високоефективна антидронова рушниця C-Vog FPV Hunter здатна знешкоджувати 7 із 10 дронів.