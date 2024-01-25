Знищує 7 із 10 дронів: в Україні створили нову антидронову рушницю для військових (фото)

За словами розробників, ця система може ефективно працювати на відстані до 500 метрів, покриваючи всі діапазони радіочастот, які використовують російські військові.

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Компанія "Антидрон Україна" створила нову рушницю C-Vog FPV Hunter для боротьби з ударними FPV-дронами противника. Розробники повідомили про це на своїй сторінці у Facebook у середу, 24 січня.

За словами творців, антидронова система максимально покриває всі діапазони радіочастот, які використовують російські військові. Зброя може ефективно працювати на відстані до 500 метрів.

Технічні характеристики C-Vog FPV Hunter:

виконання — андований алюміній, суцільнометалева;

увімкнення за групами діапазонів — 900/2.4/700+1000;

діапазони — 4: 720-850(30)/850-950(30)/960-1100(30)/2.4(30);

загальна потужність — 120 Вт;

час роботи — 40—80 хв (2 або всі 4 діапазони);

діаграма спрямованості —від 35*35 до 45*45 градусів;

довжина — 65 см;

вага — 4 кг;

ціна — 117 тис. грн.

Антидронова рушниця працюватиме на відстані до 500 метрів Фото: Anti-drone / C-UAS / Антидрон Україна Антидронова система максимально покриває всі діапазони радіочастот, які використовують російські військові Фото: Anti-drone / C-UAS / Антидрон Україна

Ба більше, судячи з одного з відгуків, який розробник опублікував у вигляді скриншота, нову антидронову рушницю успішно випробували українські військові в зоні бойових дій. Один із бійців написав творцям, що за допомогою техніки йому вдалося знищити 7 із 10 FPV-дронів, які запустили російські військові. А три безпілотники, що відстали, українські воїни не змогли ліквідувати тільки тому, що ті кружляли в повітрі одночасно з дронами ЗСУ.

Військові, які вже використовували C-Vog FPV Hunter, залишили позитивні відгуки Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як в Україні створюють і застосовують антидронові рушниці. Поводження з антидроновою рушницею потрібно вчитися так само, як і роботи з іншою технікою: наприклад, безпілотними літальними апаратами.

У серпні ми писали про те, що українці поліпшили антидронові рушниці для ЗСУ. Тоді розробник і виробник антидронових систем "Піранья-Тех" представила шосту з початку року модифікацію антидронової рушниці "5 РАдК".