Знищує 7 із 10 дронів: в Україні створили нову антидронову рушницю для військових (фото)
За словами розробників, ця система може ефективно працювати на відстані до 500 метрів, покриваючи всі діапазони радіочастот, які використовують російські військові.
Компанія "Антидрон Україна" створила нову рушницю C-Vog FPV Hunter для боротьби з ударними FPV-дронами противника. Розробники повідомили про це на своїй сторінці у Facebook у середу, 24 січня.
За словами творців, антидронова система максимально покриває всі діапазони радіочастот, які використовують російські військові. Зброя може ефективно працювати на відстані до 500 метрів.
Технічні характеристики C-Vog FPV Hunter:
- виконання — андований алюміній, суцільнометалева;
- увімкнення за групами діапазонів — 900/2.4/700+1000;
- діапазони — 4: 720-850(30)/850-950(30)/960-1100(30)/2.4(30);
- загальна потужність — 120 Вт;
- час роботи — 40—80 хв (2 або всі 4 діапазони);
- діаграма спрямованості —від 35*35 до 45*45 градусів;
- довжина — 65 см;
- вага — 4 кг;
- ціна — 117 тис. грн.
Ба більше, судячи з одного з відгуків, який розробник опублікував у вигляді скриншота, нову антидронову рушницю успішно випробували українські військові в зоні бойових дій. Один із бійців написав творцям, що за допомогою техніки йому вдалося знищити 7 із 10 FPV-дронів, які запустили російські військові. А три безпілотники, що відстали, українські воїни не змогли ліквідувати тільки тому, що ті кружляли в повітрі одночасно з дронами ЗСУ.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як в Україні створюють і застосовують антидронові рушниці. Поводження з антидроновою рушницею потрібно вчитися так само, як і роботи з іншою технікою: наприклад, безпілотними літальними апаратами.
У серпні ми писали про те, що українці поліпшили антидронові рушниці для ЗСУ. Тоді розробник і виробник антидронових систем "Піранья-Тех" представила шосту з початку року модифікацію антидронової рушниці "5 РАдК".