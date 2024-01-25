Уничтожает 7 из 10 дронов: в Украине создали новое антидроновое ружье для военных (фото)

По словам разработчиков, эта система может эффективно работать на расстоянии до 500 метров, покрывая все диапазоны радиочастот, которые используют российские военные.

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Компания "Антидрон Україна" создала новое ружье C-Vog FPV Hunter, для борьбы с ударными FPV-дронами противника. Разработчики сообщили об этом на своей странице в Facebook в среду, 24 января.

По словам создателей, антидроновая система максимально покрывает все диапазоны радиочастот, которые используют российские военные. Оружие может эффективно работать на расстоянии до 500 метров.

Технические характеристики C-Vog FPV Hunter:

исполнение — андованный алюминий, цельнометаллическая;

включение по группам диапазонов — 900/2.4/700+1000;

диапазоны — 4: 720-850(30)/850-950(30)/960-1100(30)/2.4(30);

общая мощность — 120 Вт;

время работы — 40-80 мин (2 или все 4 диапазона);

диаграмма направленности: от 35*35 до 45*45 градусов;

длина — 65 см;

вес — 4кг;

цена — 117 тыс. грн.

Антидроновое ружье работать на расстоянии до 500 метров Фото: Anti-drone / C-UAS / Антидрон Україна Антидроновая система максимально покрывает все диапазоны радиочастот, которые используют российские военные Фото: Anti-drone / C-UAS / Антидрон Україна

Более того, судя по одному из отзывов, который разработчик опубликовал в виде скриншота, новое антидроновое ружье успешно испытали украинские военные в зоне боевых действий. Один из бойцов написал создателям, что с помощью техники ему удалось уничтожить 7 им 10 FPV-дронов, которые запустили российские военные. А отставшие три беспилотника украинские воины не смогли ликвидировать только потому, что они кружили в воздухе одновременно с дронами ВСУ.

Военные, которые ужи использовали C-Vog FPV Hunter, оставили положительные отзывы Фото: Скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, как в Украине создают и применяют антидроновые ружья. Обращению с антидроновым ружьем нужно учиться также, как и работе с другой техникой: к примеру, беспилотными летальными аппаратами.

Кроме того в августе мы писали о том, что украинцы улучшили антидроновые ружья для ВСУ. Тогда разработчик и производитель антидроновых систем "Піранья-Тех" представила шестую с начала года модификацию антидронового ружья "5 РАдК".