Уничтожает 7 из 10 дронов: в Украине создали новое антидроновое ружье для военных (фото)
По словам разработчиков, эта система может эффективно работать на расстоянии до 500 метров, покрывая все диапазоны радиочастот, которые используют российские военные.
Компания "Антидрон Україна" создала новое ружье C-Vog FPV Hunter, для борьбы с ударными FPV-дронами противника. Разработчики сообщили об этом на своей странице в Facebook в среду, 24 января.
По словам создателей, антидроновая система максимально покрывает все диапазоны радиочастот, которые используют российские военные. Оружие может эффективно работать на расстоянии до 500 метров.
Технические характеристики C-Vog FPV Hunter:
- исполнение — андованный алюминий, цельнометаллическая;
- включение по группам диапазонов — 900/2.4/700+1000;
- диапазоны — 4: 720-850(30)/850-950(30)/960-1100(30)/2.4(30);
- общая мощность — 120 Вт;
- время работы — 40-80 мин (2 или все 4 диапазона);
- диаграмма направленности: от 35*35 до 45*45 градусов;
- длина — 65 см;
- вес — 4кг;
- цена — 117 тыс. грн.
Более того, судя по одному из отзывов, который разработчик опубликовал в виде скриншота, новое антидроновое ружье успешно испытали украинские военные в зоне боевых действий. Один из бойцов написал создателям, что с помощью техники ему удалось уничтожить 7 им 10 FPV-дронов, которые запустили российские военные. А отставшие три беспилотника украинские воины не смогли ликвидировать только потому, что они кружили в воздухе одновременно с дронами ВСУ.
Напомним, ранее мы писали о том, как в Украине создают и применяют антидроновые ружья. Обращению с антидроновым ружьем нужно учиться также, как и работе с другой техникой: к примеру, беспилотными летальными аппаратами.
Кроме того в августе мы писали о том, что украинцы улучшили антидроновые ружья для ВСУ. Тогда разработчик и производитель антидроновых систем "Піранья-Тех" представила шестую с начала года модификацию антидронового ружья "5 РАдК".