Создан дрон, способный увеличить срок службы батареи в 7 раз: как ему это удается

Встроенная стереокамера и крошечный компьютер с управляющим ПО позволяет дрону нового типа автономно перемещаться по сложным маршрутам.

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Ученые из Чжэцзянского университета в Ханчжоу (Китай) создали автономный дрон на колесах. Он, преимущественно, катится по земле, а взлетает только тогда, когда это необходимо, что продлевает срок службы его батареи в 7 раз, передает New scientist.

Катящиеся роботы эффективны и могут преодолевать большие расстояния, но не могут преодолевать высокие препятствия, в то время как для летающих беспилотников это не проблема, хотя они имеют ограниченный радиус действия. Исследователи из Чжэцзянского университета попытались объединить преимущества обоих типов беспилотников.

Новый дрон, который весит чуть меньше килограмма, имеет четыре ротора, как у традиционного БПЛА, а также два больших колеса без привода. Он может использовать тягу несущих винтов для полета или движения по земле. Встроенная стереокамера и крошечный компьютер с управляющим программным обеспечением позволяют ему автономно перемещаться по сложным маршрутам.

В ходе испытаний исследователи обнаружили, что энергопотребление устройства в режиме езды составляет одну седьмую от энергопотребления в режиме полета. По их словам, если большую часть времени вести аппарат и преодолевать препятствия за счет коротких полетов, это может значительно продлить работу дрона, сохранив энергию.

Конструкция новинки достаточно проста — к беспилотнику лишь прикрепили "пассивные" колеса. Однако управление катящимся дроном остается сложной задачей, поскольку при движении и в полете он имеет разные характеристики, которые программное обеспечение должно понимать и планировать заранее. Это похоже на то, когда вам нужно одновременно водить машину и управлять квадрокоптером, пояснили ученые.

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Команда также экспериментировала с двухколесным и двухроторным дроном, а также с четырехроторным беспилотником, который балансирует на одном колесе. Одноколесный дрон может менять направление быстрее, чем исходное устройство, ценой лишь небольшого снижения эффективности.

Ранее мы сообщали о том, что россияне больше не смогут прятаться от дронов, т.к. ВСУ оснащают новейшей системой машинного зрения. Технология уменьшает зависимость беспилотников от оператора, GPS и средств РЭБ. С ней большинство боевых дронов смогут сами искать цели и видеть то, что не незаметно человеческим глазам.